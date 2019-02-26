Крепостная: 3 серия 1 сезона смотреть онлайн

В третьей серии нового сериала телеканала СТБ, Крепостная, произошла невероятная завязка сюжета!

Третья и четвертая серии нового проекта телеканала СТБ, Крепостная, вышли в эфир сегодня, 26 февраля

Сегодня, во вторник, 26 февраля состоялась третья и четвертая серии нового сериала телеканала СТБ, Крепостная, который выходит с понедельника по четверг в 20:00.

Смотреть третью серию "Крепостной" можно по ссылке.

Если в первых двух сериях, которые вышли в эфир вчера, зрителя знакомили с главными действующими героями сериала, то сегодня состоялась, непосредственно, завязка истории.

Главная героиня костюмированного сериала, Катерина, которая воспитывалась в семье богатых помещиков, и воспитывалась, как барышня из высшего общества, рождена в неволе и чувствует себя, как птица в золотой клетке, являясь простой крепостной.

В новых сериях сюжет строится вокруг того, что Катерина или, как называет ее крестная, Китти, отправилась в гости к Натали Дорошенко, чтобы помочь барышне собраться на бал. Возвращаясь темной ночью домой в полном одиночестве и на лошадях, Катерина попадает в грозу. Ее повозка грузнет в грязи возле старой мельницы. Вокруг нет ни души, поэтому девушка начинает впадать в панику...

Но вдруг появляется он, таинственный незнакомец, который готов прийти на помощь. Кто же это мог быть? Сможет ли он помочь Китти, и будет ли крепостная в безопасности? На все эти вопросы зрители найдут ответы в третьей и четвертой сериях сериала, которые можно смотреть онлайн.

Девушка еще не знает, что этот незнакомец, который пришел на помощь в трудной ситуации, дворянин Алексей, которому Катерина запала в душу, что назывется, с первого взгляда.

Кроме закрученной любовной линии и дворянских интриг, зрители перенесутся в атмосферу 19-го века, в одну из самых красивых эпох — викторианский период.

1 сезон сериала Крепостная будет выходить с понедельник по чеверг в 20:00 на телеканале СТБ.