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В Кременчуге произошел дикий скандал в маршрутке из-за маски: ругань на весь салон

Автор: Анна Шиканова

В Кременчуге Полтавской области пожилой пассажир сделал замечание женщине из-за неправильно надетой маски. В ответ пассажирка разразилась потоком нецензурной брани.

Видео инцидента в городском транспорте сняли очевидцы и разместили в социальных сетях, пишет ТСН.

Скандал произошел в маршрутном автобусе №28. Пожилой мужчина сделал замечание женщине, а та в ответ начала нецензурно выражаться в адрес пенсионера и обзывать его.

"Ситуация в 28-м, лакшери. Мужчина сделал замечание женщине, чтобы она надела маску, и тут Остапа понесло", - так прокомментировали ситуацию очевидцы.

На кадрах видео виден уже сам конфликт и слышно, как женщина осыпает мужчину нецензурной бранью.

"Натянул маску, боишься сдохнуть. Ты старое чм*, урод. Нормальный человек не сделал бы замечание. Только чм* делает замечания", - орала пассажирка на пожилого мужчину.

А уже выйдя из транспорта женщина с размаху влепила пощечину мужчине, который ее сопровождал. Очевидцы предположили, что видимо в наказание за то, что он не вступился за нее в маршрутке.

Стоит отметить, что все остальные пассажиры не участвовали в перепалке и не попытались защитить пенсионера, который сделал замечание женщине. Не отреагировал на скандал и водитель транспортного средства.

В Кременчуге женщина с матами набросилась на пенсионера после замечания о маске

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ПриватБанк угодил в скандал со списанием денег.

А также мы рассказывали о том, что в Киеве маршрутка рассыпалась на ходу.

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