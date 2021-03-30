В Кременчуге произошел дикий скандал в маршрутке из-за маски: ругань на весь салон

Скандал произошел в маршрутном автобусе №28. Пожилой мужчина сделал замечание женщине, а та в ответ начала нецензурно выражаться в адрес пенсионера и обзывать его.

"Ситуация в 28-м, лакшери. Мужчина сделал замечание женщине, чтобы она надела маску, и тут Остапа понесло", - так прокомментировали ситуацию очевидцы.

На кадрах видео виден уже сам конфликт и слышно, как женщина осыпает мужчину нецензурной бранью.

"Натянул маску, боишься сдохнуть. Ты старое чм*, урод. Нормальный человек не сделал бы замечание. Только чм* делает замечания", - орала пассажирка на пожилого мужчину.

А уже выйдя из транспорта женщина с размаху влепила пощечину мужчине, который ее сопровождал. Очевидцы предположили, что видимо в наказание за то, что он не вступился за нее в маршрутке.

Стоит отметить, что все остальные пассажиры не участвовали в перепалке и не попытались защитить пенсионера, который сделал замечание женщине. Не отреагировал на скандал и водитель транспортного средства.

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