Кредитний ліміт: порятунок чи пастка? Ось як він реально впливає на ваші гроші

Чим небезпечні кредитні ліміти

"Вони шкодять нашому сприйняттю грошей. Чисто психологічно", - пояснює експертка.

За її словами, ідея користуватися чужими коштами в межах пільгового періоду нормалізує життя в борг.

"Це історія про те, що ми можемо користуватися чужими грошима, і це починає здаватися нормою. Якщо людина робить це кожного місяця, це вже тривожний дзвіночок", - наголошує Шепель.

Коли кредит виправданий

Втім, є ситуації, коли кредитні ліміти можуть стати в пригоді. Наприклад, якщо потрібні термінові витрати, які справді вирішуються грошима, і якщо немає інших джерел.

"Якщо людина користується лімітом тільки в пільговий період і повністю його погашає - це може бути варіантом норми. Але не тоді, коли це системна звичка", - додає вона.

Чому краще мати резерв

"Звичайно, коли є свої накопичення і заощадження, набагато краще взяти гроші звідти", - зазначає експертка.

За її словами, фінансова подушка безпеки саме для того й створюється - для непередбачуваних витрат. І використання власних коштів не створює боргового навантаження.

"Ми не в когось гроші залучаємо, а стаємо винні лише самим собі. Ми потім ці кошти повертаємо, і маємо значно менше фінансових ризиків", - підсумовує Єлєна Шепель.