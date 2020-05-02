Кредит во время карантина: как не оказаться в серьезных долгах

Карантин в Украине введен из-за пандемии коронавируса до 11 мая. Многим украинцам пришлось уйти в отпуск за свой счет из-за закрытых торговых точек и организаций. Кроме того, многие просто остались без работы и вынуждены просто "проедать" все свои сбережения, так как найти новый источник заработка сейчас непросто.

Из-за ухудшения финансового положения украинцы все чаще стали задумываться о кредитах, чтобы продержаться на плаву во время карантина. Однако эксперты отмечают, что это не только финансовый вопрос, но и психологический, так как кредит – это стресс. Психолог Наталья Подлесная рассказала в программе "Ранок з Україною", как принять решение о займе в банке.

Кредит в период карантина – и хочется, и колется. Вынужденная самоизоляция заставила многих украинцев отказаться от запланированных покупок и уменьшить расходы. А у некоторых появился соблазн – взять кредит. Но как понять, не затянет ли вас в кредитную пропасть? Ведь это вопрос не только финансовой подготовки, но и психологической.

"В первую очередь, надо провести честный разговор с самим собой, выписать все аргументы – за и против кредита", – советует психолог Наталья Подлесная.

Дайте себе честные ответы на вопросы, которые вас волнуют, и проследите за своими эмоциями. Если страх и тревога преобладают над положительными эмоциями от перспективы потратить кредитные средства, то возможно, сейчас – не лучшее время влезать в долги.

"Попробуйте сформировать привычку откладывать. За месяц до того, как вы возьмете кредит, вам стоит попробовать откладывать деньги", – комментирует специалист.

Говорят, что привычка формируется 3-4 недели. Поэтому попробуйте за месяц сэкономить ту сумму, которую планируете платить за кредит. Об оформлении займа можно задуматься лишь в том случае, если вам удалось сформировать привычку экономить.

"Не давите на себя и не позволяйте другим этого делать. Если вы будете все время на себя давить, то после того, как возьмете кредит, не сможете ни спать, ни есть, вы постоянно будете находиться в стрессовом состоянии", – объясняет психолог.

А ваши родные могут еще и подливать масло в огонь. Подумайте, стоит ли подвергать себя таким испытаниям ради той цели, для которой вы собрались потратить кредитные средства?

Итак, чтобы не оказаться в долгах, как в шелках, Наталья Подлесная советует: проведите честный разговор с собой и проверьте, удастся ли вам сформировать привычку экономить так, чтобы не подвергать себя психологическому давлению. И если от этих расходов можно отказаться – выберите свой внутренний покой.

Напомним, ранее мы писали о том, что мошенники используют карантин в своих преступных схемах и называли самые популярные из них.