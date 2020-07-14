Кредит под ноль процентов: в Нацбанке украинцев предупредили об опасности

В Национальном Банке Украины рассказали украинцам о подводных камнях, которые могут быть в договорах с микрокредитными организациями. Они предупредили, что в таких организациях могут скрыть некоторые нюансы договора и максимальная ставка, которая была зафиксирована за последнее время была на уровне 1702% годовых.

Как отмечают специалисты, в договорах могут быть скрыты пункты, которые позволяют кредитным организациям увеличивать кредитную ставку, а также начислять огромные штрафы или пеню. Об этом сообщили на странице пресс-службы Нацбанка Украины в социальной сети Facebook.

Особое внимание стоит обращать на договора, в которых указано, что заем выдают под ноль процентов. Часто бывает так, что на самом деле есть льготный период, в течении которого не начисляют процент. Обычно он составляет в среднем неделю, а по окончании начинают начислять огромные проценты и долг быстро увеличивается. Как сообщила Ольга Лобайчук, в Нацбанк часто обращаются клиенты, которые рассказывали о ставке годовых в размере 1702%.

"Фишка кредитов "под 0%" – эта ставка может действовать только неделю. А после этого включаются штрафы, пеня, комиссии и дополнительные проценты. Есть сложность. Человек самостоятельно подписывает договор с такими условиями. Защитить права в таком случае сложно. Помочь может только суд", - рассказала Лобайчук.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине обновили список банков, в которых выплачивают пенсии и пособия.