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"Крайній" чи "останній"? Як припинити ці слова вживати з помилками

Коли потрібно вживати "крайній", а коли слово "останній" (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У повсякденному спілкуванні можна часто почути дискусії про те, яке слово правильно вживати - "крайній" чи "останній". Це питання викликає багато суперечок, особливо серед тих, хто прагне дотримуватися мовних правил або має свої переконання.

В яких випадках вживати слово "крайній", а в яких "останній", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис редакторки Юлії Мороз у Facebook.

"Крайній" замість "останній" найчастіше вживають у війську. Військові уникають слова "останній", бо інакше, на їхню думку, "останній раз" може стати справді останнім у житті.

"Це такий своєрідний забобон, тому вони віддають перевагу слову "крайній", щоб точно не наврочити" - розповідає редакторка.

Ми часто можемо почути від військовослужбовців вирази  "хто крайній у черзі? ", "крайня книжка, яку я прочитала", "моя крайня подорож до столиці", то це можна враховувати до військового сленгу.

"Однак казати "крайній" у значенні "останній"- не літературний варіант. Тобто, грубо кажучи, спитати "хто крайній у черзі?" - помилка. Треба вжити "хто останній у черзі?" - пояснює пані Юлія.

Отже, правильне лексичне використання слова "останній":

Останній - той, що закінчує ряд предметів, явищ, дій (протилежне слово - перший):

остання в черзі

останній день тижня

останній раз, коли летів літаком

Також "останній" використовується в значенні вказівки на щось найсучасніше чи найновіше:

смартфон останнього випуску

остання надрукована книжка видавництва

останні новини

А ось правильне лексичне використання слова "крайній":

Крайній - той, що скраю: крайня хата, він сидить крайнім

А ще це слово має й інші значення:

крайній термін

крайні заходи

крайня межа втоми

крайні, тобто радикальні, погляди

"У літературній мові (державне законодавство, спілкування людей у виробничо-матеріальній і культурній сферах, мова освіти, науки, мистецтва, медіа) не варто послуговуватися сленгом, таке вживання ненормативне" - нагадує редакторка.

Тобто, наведемо нижче некоректні вислови:

  • Я заасайнив таску.
  • Треба проінвестигейтити цей риквест.
  • Оце ти крашиха, на ізі можеш підчепити якогось няшного тіпа.
  • Цього пацієнта треба зразу посадити на трубу.
  • По радейці сказали, що таблетка вже під’їжджає.
  • Найбільше двохсотих саме через арту.

"Ці слова в нашій мові є, але вони не літературні" - наголошує авторка, а також наводить приклади правильного використання слова "останній".

  • Гарно сміється той, хто сміється останній!
  • Останній екзамен він складав вісімнадцятого серпня.
  • Його насторожила остання фраза.
  • Це моя остання справа на сьогодні.
  • Моє останнє побачення минуло досить добре.
  • Останній раз вона так сміялася ще в далекому дитинстві.
  • Ви коли останній раз їли?
  • Говоримо про останні прочитані книжки.

"А якщо ми в медіа чи в художній літературі хочемо дослівно передати мову героя, то такі сленги можна вживати в прямій мові, діалогах, інтерв’ю. Однак зверніть увагу, що вибір залишити їх має бути обґрунтованим" - резюмує мовознавиця.

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