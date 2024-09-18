"Крайній" чи "останній"? Як припинити ці слова вживати з помилками

"Крайній" замість "останній" найчастіше вживають у війську. Військові уникають слова "останній", бо інакше, на їхню думку, "останній раз" може стати справді останнім у житті.

"Це такий своєрідний забобон, тому вони віддають перевагу слову "крайній", щоб точно не наврочити" - розповідає редакторка.

Ми часто можемо почути від військовослужбовців вирази "хто крайній у черзі? ", "крайня книжка, яку я прочитала", "моя крайня подорож до столиці", то це можна враховувати до військового сленгу.

"Однак казати "крайній" у значенні "останній"- не літературний варіант. Тобто, грубо кажучи, спитати "хто крайній у черзі?" - помилка. Треба вжити "хто останній у черзі?" - пояснює пані Юлія.

Отже, правильне лексичне використання слова "останній":

Останній - той, що закінчує ряд предметів, явищ, дій (протилежне слово - перший):

остання в черзі

останній день тижня

останній раз, коли летів літаком

Також "останній" використовується в значенні вказівки на щось найсучасніше чи найновіше:

смартфон останнього випуску

остання надрукована книжка видавництва

останні новини

А ось правильне лексичне використання слова "крайній":

Крайній - той, що скраю: крайня хата, він сидить крайнім

А ще це слово має й інші значення:

крайній термін

крайні заходи

крайня межа втоми

крайні, тобто радикальні, погляди

"У літературній мові (державне законодавство, спілкування людей у виробничо-матеріальній і культурній сферах, мова освіти, науки, мистецтва, медіа) не варто послуговуватися сленгом, таке вживання ненормативне" - нагадує редакторка.

Тобто, наведемо нижче некоректні вислови:

Я заасайнив таску.

Треба проінвестигейтити цей риквест.

Оце ти крашиха, на ізі можеш підчепити якогось няшного тіпа.

Цього пацієнта треба зразу посадити на трубу.

По радейці сказали, що таблетка вже під’їжджає.

Найбільше двохсотих саме через арту.

"Ці слова в нашій мові є, але вони не літературні" - наголошує авторка, а також наводить приклади правильного використання слова "останній".

Гарно сміється той, хто сміється останній!

Останній екзамен він складав вісімнадцятого серпня.

Його насторожила остання фраза.

Це моя остання справа на сьогодні.

Моє останнє побачення минуло досить добре.

Останній раз вона так сміялася ще в далекому дитинстві.

Ви коли останній раз їли?

Говоримо про останні прочитані книжки.

"А якщо ми в медіа чи в художній літературі хочемо дослівно передати мову героя, то такі сленги можна вживати в прямій мові, діалогах, інтерв’ю. Однак зверніть увагу, що вибір залишити їх має бути обґрунтованим" - резюмує мовознавиця.