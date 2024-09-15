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Коли "одержувати", а коли "здобувати"? Як правильно замінити кальку з російської

Неділя 15 вересня 2024 08:05
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Коли "одержувати", а коли "здобувати"? Як правильно замінити кальку з російської Коли говорити правильно "одержувати", а коли "здобувати" (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В українській мові є чимало слів і виразів, що з'явилися під впливом російської мови. Одним із таких є слово "получать" - "получати", яке часто не знають чим замінити.

Як правильно замінити слово "получать", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Мова ДНК нації.

Російське слово "получать" має кілька українських відповідників. Наприклад, російською кажуть "получать образование" і "получать огласку", тоді як українською - освіту здобувають або дістають, а розголосу набувають.

Пропонуємо ознайомитися з найпоширенішими відповідниками й дізнатися, як правильно використовувати кожен із них.

"Одержувати" й "отримувати" означає брати те, що дають, надсилають або дарують.

Ці синонімічні слова найчастіше використовують, коли йдеться про конкретні фізичні або матеріальні об'єкти, а також про результати фізичних чи хімічних процесів: отримувати або одержувати книжки в бібліотеці, стипендію, зарплату, або аміак.

Здобувати означає діставати, розшукувати або знаходити когось чи щось. Це слово вживається переважно з абстрактними іменниками та передбачає досягнення результату через докладання зусиль, енергії чи сил: здобувати освіту, перемогу, науковий ступінь або волю.

Діставати означає здобувати або знаходити щось, долаючи труднощі: наприклад, роздобути рідкісну книжку чи квитки на закриту виставу.

Також це слово вживається у значенні "одержати" з абстрактними іменниками: місто дістало назву, дістати рішучу відсіч, звання, визнання чи моральне задоволення.

Окрім цього, можна дістати й негативні речі: двійку з української мови, ляпас або нежить.

Набувати означає ставати власником, отримувати щось або здобувати певну ознаку чи якість: наприклад, набувати розголосу, форми або ваги.

Нижче наведено ще декілька прикладів перекладу:

  • Получить перевес - взяти гору.
  • Получать выговор - діставати догану.
  • Получить повреждение - зазнати (дістати) пошкодження (ушкодження).
  • Получить (приобрести) известность - стати відомим, набути слави (популярності).
  • Получить возможность - одержати (дістати) змогу.
  • Получать прибыль от чего-либо - брати (мати) прибуток з чого, на чому.

Раніше ми писали про те, як та коли говорити правильно слова "будь ласка" та "прошу".

А ще розповідали про те, які п'ять милозвучних та забутих українських слів вразять співрозмовника.

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