Кравец потроллила свое участие в Танцах со звездами (видео)

Елена Кравец в новом выпуске Женского квартала продемонстрировала зрителям миниатюру о танцевальном шоу, в котором она сейчас активно принимает участие.

При этом для большей действительности на сцену вышел партнер Кравец по Танцам со звездами Макс Леонов.

По сюжету, Кравец вернулась домой после тяжелого дня, чтобы поспать хотя бы три часа, но во сне к ней приходит Максим. Кроме танцевальных па, во сне появляются пикантные моменты, которые вообразила себе Елена Кравец.

Кравец потроллила себя в Танцах со звездами (видео: YouTube/Студия Квартал 95 Online)

Напомним, что Елена Кравец на шоу Танцы со звездами призналась, что участвует в проекте ради того, чтобы найти новое счастье. При этом она заявила, что готова бороться до конца.

Кравец призналась о том, что отдает танцевальному шоу 99% своих сил. Она также рассказала, что категорически против того, чтобы кто-то из судей проекта "тянул" ее.

На последнем своем выступлении, 13 октября, артистка исполнила вместе с Леоновым испанский пасадобль под песню Spanish Gypsy Dance No.1. Этот номер вызвал восторженные аплодисменты у зрителей зала. Кроме того, выступление пары очень понравилось судьям шоу и они поставили высокие оценки.