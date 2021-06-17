Кравчук рассказал, как на самом деле Хрущев "дарил" Крым Украине: "россияне плакали, просили забрать"

Ведущая спросила у Леонида Макаровича, почему слова о подарке Хрущевым Украине Крыма являются популистскими. Кравчук ответил, что так говорят те, кто не читал документы-первоисточники.

"Я говорю, вы сначала прочитайте, разберитесь, проанализируйте, а потом делайте выводы" - заявил политик.

Он рассказал, что тогдашний генсек СССР Никита Хрущев приехал в Крым в начале 1954 года. С ним приехал главный редактор газеты "Известия" и зять Хрущева Алексей Аджубей. На полуострове их прямо с поезда встретила масса людей из разных областей России с просьбой забрать их из Крыма.

"Они плакали, просили его их забрать, потому что они не умеют вести хозяйство в Крыму. Там другие условия, нежели в Курской или, скажем Воронежской областях", - рассказал Кравчук и добавил, что Хрущев быстро вернулся в Киев, где заехал к первому секретарю ЦК Компартии Украины Алексею Кириченко.

Ему Хрущев сказал, что Украина должна забрать Крым себе. Тогда на политбюро было и принято решение о передаче полуострова.

"Верховный совет Российской Федерации принял решение передать Крым Украине, а Верховный совет Украины принял решение принять Крым. То есть никакого не было подарка. Были соответствующие решения. И по тем временам эти решения были внутренне законными", - добавил первый президент Украины.

Кравчук также рассказал, что Крым изначально был для Украины проблемным, так как его нужно было обустраивать, в том числе строить канал для проведения воды, прокладывать дороги, развивать курортные города.

В итоге Крым обошелся Украине в более, чем 105 млрд долларов, что по тогдашнему курсу сумма космическая. Доходов не было, территория была затратной, но украинский бюджет с задачей справлялся.

Видео: Леонид Кравчук рассказал о том, как Хрущев "подарил" Украине Крым