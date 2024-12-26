Красунчик-лікар Еду з бразильського серіалу "Сімейні узи": як виглядає актор

Актор став широко відомим завдяки своїй першій ролі в серіалі "Сімейні узи". Образ лікаря Еду, за серце якого змагалися дві головні героїні, зробив Рейнальдо Джанеккіні справжнім секс-символом.

Після успіху "Сімейних уз" актор регулярно з’являвся в різноманітних проєктах, поєднуючи акторську кар’єру з роботою моделі. Однак у 2011 році він зробив перерву в роботі через серйозний діагноз - у Джанеккіні виявили рак крові.

Попри важкий шлях лікування, йому вдалося подолати хворобу, і після одужання він повернувся до своєї професії.

Рейнальдо Джанеккіні (фото: instagram.com/reynaldogianecchini)

Рейнальдо мав лише один офіційний шлюб - із телеведучою Марілією Габріеле, яка була старшою за нього на 24 роки. Їхнє знайомство відбулося у 1998 році, коли акторові було 26 років, а їй - 50. Вони прожили разом вісім років, після чого вирішили розійтися.

У 2020 році Джанеккіні відкрито заявив, що є пансексуалом, тобто відчуває романтичний і сексуальний потяг до людей незалежно від їхньої статі чи гендерної ідентичності.

Рейнальдо Джанеккіні (фото: instagram.com/reynaldogianecchini)

Актор і досі продовжує зніматися - однією з його останніх робіт став серіал "Доброго ранку, Вероніка", який з'явився на платформі Netflix у 2022 році.

Рейнальдо Джанеккіні (фото: instagram.com/reynaldogianecchini)