В "красных" регионах будут останавливать общественный транспорт: даже метро

В Украине с 24 февраля начал действовать адаптивный карантин, при котором регионы делятся по уровню распространения коронавируса на красную, оранжевую, желтую и зеленую зоны. При этом в "красной" зоне будет останавливаться весь общественный транспорт.
Такое постановление было принято правительством на заседании Кабинета министров 24 февраля.
Правительство запретило регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным, железнодорожным, городским электротранспортом, метрополитеном.
Отметим, что пока что в зону с красным уровнем эпидемиологической опасности попала только Ивано-Франковская область.
По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, ограничения не коснутся:
Также ограничения не коснутся специальных внутренних железнодорожных пассажирских рейсов, решение о назначении которых принимается местными органами власти.
Ранее ученые НАН Украины спрогнозировали распространение новой волны коронавируса на начало весны. Они считают, что количество новых случаев будет расти.
Отметим, что сейчас вспышка COVID-19 началась на Прикарпатье, и связывают это с недавним наплывом туристов в Буковели.