У "червоних" регіонах будуть зупиняти громадський транспорт: навіть метро

Уряд заборонив регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним, залізничним, міським електротранспортом, метрополітеном.

Відзначимо, що поки що в зону з червоним рівнем епідеміологічної небезпеки потрапила тільки Івано-Франківська область.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, обмеження не торкнуться:

транзитних перевезень;

перевезень легковими автомобілями, де пасажирів, включаючи водія, не більше 5 осіб (без урахування осіб віком до 14 років);

службових авто або орендованих транспортних засобів підприємств, установ з умовою забезпечення пасажирів і водія засобами захисту, а також кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами, про які Нацполіція була попереджена не пізніше, ніж за два дні до виїзду.

Також обмеження не торкнуться спеціальних внутрішніх залізничних пасажирських рейсів, рішення про призначення яких приймається місцевими органами влади.