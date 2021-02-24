У "червоних" регіонах будуть зупиняти громадський транспорт: навіть метро

В Україні з 24 лютого почав діяти адаптивний карантин, при якому регіони поділяються за рівнем поширення коронавірусу на червону, помаранчеву, жовту і зелену зони. При цьому в "червоній" зоні буде зупинятися весь громадський транспорт.
Таку постанову було прийнято урядом на засіданні Кабінету міністрів 24 лютого.
Уряд заборонив регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним, залізничним, міським електротранспортом, метрополітеном.
Відзначимо, що поки що в зону з червоним рівнем епідеміологічної небезпеки потрапила тільки Івано-Франківська область.
За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, обмеження не торкнуться:
Також обмеження не торкнуться спеціальних внутрішніх залізничних пасажирських рейсів, рішення про призначення яких приймається місцевими органами влади.
Раніше вчені НАН України спрогнозували поширення нової хвилі коронавіруса на початок весни. Вони вважають, що кількість нових випадків буде зростати.
Відзначимо, що зараз спалах COVID-19 почалася на Прикарпатті, і пов'язують це з недавнім напливом туристів в Буковелі.