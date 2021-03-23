Когда в "красной" зоне маску на улице можно не носить: в Минздраве сделали уточнение

В Украине в регионах "красной" зоны карантина граждан обязали носить маски на территориях общего пользования - согласно постановлению Кабмина. В то же время в министерстве здравоохранения назвали случаи, когда такое требование не является обязательным.
Об этом 23 марта передает "Украинская правда".
В Минздраве отметили, что масочный режим должен соблюдаться в "красных" городах в общественных местах тогда, когда нет возможности придерживаться социальной дистанции.
Таким образом, если в парках и на улицах "красной" зоны человек соблюдает требуемую дистанцию с другими, то от него не потребуют одевать маску.
В правительственном постановлении № 230 от 22 марта указывается, что запрещено на территориях общего пользования во время жесткого карантина появляться без одетых средств индивидуальной защиты (маски, респираторы). К таким местам относятся:
Следить за выполнением гражданами требования об обязательном масочном режиме в "красных" населенных пунктах в общественных местах будут сотрудники Национальной полиции. В частности, на улицах будут функционировать патрули.
За игнорирование требования о ношении маски предусматривается штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов, то есть от 170 до 255 гривен.
При этом на субъекты хозяйствования накладывать штрафы в случае нарушений будет Госпродпотребслужба.
Ранее мы рассказывали, как и на чем передвигаться между городами в "красной" зоне карантина в Украине.