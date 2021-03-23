Когда в "красной" зоне маску на улице можно не носить: в Минздраве сделали уточнение

В Минздраве отметили, что масочный режим должен соблюдаться в "красных" городах в общественных местах тогда, когда нет возможности придерживаться социальной дистанции.

Таким образом, если в парках и на улицах "красной" зоны человек соблюдает требуемую дистанцию ​​с другими, то от него не потребуют одевать маску.

Где именно нужно ходить в маске в "красных" зонах

В правительственном постановлении № 230 от 22 марта указывается, что запрещено на территориях общего пользования во время жесткого карантина появляться без одетых средств индивидуальной защиты (маски, респираторы). К таким местам относятся:

парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки - памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие);

рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;

памятники культурного и исторического наследия;

площади, площади, бульвары, проспекты;

улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;

пляжи;

кладбища;

другие территории общего пользования.

Какие штрафы из-за масок и кто проверяет

Следить за выполнением гражданами требования об обязательном масочном режиме в "красных" населенных пунктах в общественных местах будут сотрудники Национальной полиции. В частности, на улицах будут функционировать патрули.

За игнорирование требования о ношении маски предусматривается штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов, то есть от 170 до 255 гривен.

При этом на субъекты хозяйствования накладывать штрафы в случае нарушений будет Госпродпотребслужба.