Коли в "червоній" зоні маску на вулиці можна не носити: у МОЗ зробили уточнення

В Україні у регіонах "червоної" зони карантину громадян зобов'язали носити маски на територіях загального користування - відповідно до постанови Кабміну. Разом з тим у міністерстві охорони здоров'я назвали випадки, коли така вимога не є обов'язковою.
Про це 23 березня передає "Українська правда".
У МОЗ зазначили, що масковий режим має дотримуватися у "червоних" містах в громадських місцях тоді, коли немає можливості дотримуватися соціальної дистанції.
Таким чином, якщо в парках і на вулицях "червоної" зони людина тримає необхідну дистанцію з іншими, то від неї не вимагатимуть одягати маску.
В урядовій постанові № 230 від 22 березня вказується, що заборонено на територіях загального користування під час жорсткого карантину з'являтися без одягнутих засобів індивідуального захисту (маски, респіратори). До таких місць відносяться:
Стежити за виконанням громадянами вимоги про обов'язковий масочний режим у "червоних" населених пунктах в громадських місцях будуть співробітники Національної поліції. Зокрема, на вулицях будуть функціонувати патрулі.
За ігнорування вимоги про носіння маски передбачається штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 170 до 255 гривень.
При цьому на суб'єкти господарювання накладати штрафи в разі порушень буде Держпродспоживслужба.
Раніше ми розповідали, як і на чому пересуватися між містами в "червоній" зоні карантину в Україні.