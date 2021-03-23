Коли в "червоній" зоні маску на вулиці можна не носити: у МОЗ зробили уточнення

У МОЗ зазначили, що масковий режим має дотримуватися у "червоних" містах в громадських місцях тоді, коли немає можливості дотримуватися соціальної дистанції.

Таким чином, якщо в парках і на вулицях "червоної" зони людина тримає необхідну дистанцію з іншими, то від неї не вимагатимуть одягати маску.

Де саме треба ходити в масці в "червоних" зонах

В урядовій постанові № 230 від 22 березня вказується, що заборонено на територіях загального користування під час жорсткого карантину з'являтися без одягнутих засобів індивідуального захисту (маски, респіратори). До таких місць відносяться:

парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші);

рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

пам'ятники культурної та історичної спадщини;

майдани, площі, бульвари, проспекти;

вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

пляжі;

кладовища;

інші території загального користування

Які штрафи через маски та хто перевіряє

Стежити за виконанням громадянами вимоги про обов'язковий масочний режим у "червоних" населених пунктах в громадських місцях будуть співробітники Національної поліції. Зокрема, на вулицях будуть функціонувати патрулі.

За ігнорування вимоги про носіння маски передбачається штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 170 до 255 гривень.

При цьому на суб'єкти господарювання накладати штрафи в разі порушень буде Держпродспоживслужба.