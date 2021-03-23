В "красной зоне" уже 9 областей: как и на чем передвигаться между городами

Коронавирус в Украине снова атакует. С 23 марта в "красную" зону попало уже 9 областей: Киев и Киевская область, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая.
Как будет работать железнодорожный, автомобильный и авиатранспорт в Украине – читайте в нашем материале ниже.
Большинство жителей Украины начали задаваться вопросом – как передвигаться между городами и что будет с рейсами на самолетах. Некоторые воспользовались ослаблением карантина и купили путевки в теплые края, а некоторые спланировали поездки в другие области, чтобы после долгой зимы проведать родных. Но боятся, что ситуация окажется, как в старой песенке – "самолеты не летают, и не ездят поезда"
22 марта Кабинет министров изменил порядок работы транспорта в регионах с "красным" уровнем опасности. А это значит, что власти каждой области могут самостоятельно на комиссиях по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принимать решение о работе транспорта в регионе.
Что могут запретить
Регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом
Перевозки железнодорожным транспортом в границах соответствующих областей или отдельных административно-территориальных единиц.
На что запреты не распространяются
Решение о запрете посадки пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт межобластного сообщения (кроме поездов специальных железнодорожных рейсов во внутреннем сообщении) принимает отдельным решением Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Расписание поездов пока остается без изменений и никаких ограничений на высадку/посадку пассажиров нет. Решение должна принимать Государственная или региональные комиссии. Ограничения на высадку/посадку и продажу билетов сейчас действуют только в Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областях.
Информации о запрете междугородних или международных рейсов на данный момент нет и аэропорты Украины работают в обычном режиме. Однако Кабинет министров ужесточил правила въезда в Украину. Теперь всем путешественникам будет нужен ПЦР-тест.
Это правило будет касаться всех граждан, которые прибывают в Украину. Независимо от того, из какой страны гражданин прибыл. ПЦР-тест должен быть сделан не позднее 48 часов до пересечения границы. При отсутствии теста – обязательная самоизоляция на 14 дней. Жителей Украины это правило тоже касается.
Иностранцы обязаны также при себе иметь обязательно полис страхования.
Напомним, ранее мы писали о том, в какие страны можно ехать на отдых без ПЦР-тестов.