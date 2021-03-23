В "красной зоне" уже 9 областей: как и на чем передвигаться между городами

Большинство жителей Украины начали задаваться вопросом – как передвигаться между городами и что будет с рейсами на самолетах. Некоторые воспользовались ослаблением карантина и купили путевки в теплые края, а некоторые спланировали поездки в другие области, чтобы после долгой зимы проведать родных. Но боятся, что ситуация окажется, как в старой песенке – "самолеты не летают, и не ездят поезда"

Какие ограничения действуют в "красной" зоне:

Запрещена работа ТРЦ, развлекательных заведений, заведениях торговли и бытового обслуживания.

Прием посетителей в заведениях общественного питания запрещен – только с доставкой и на вынос.

Прием посетителей в заведениях культуры, кроме историко-культурных заповедников.

Проведение культурных массовых мероприятий (кроме автоконцертов, автокинотеатров и произведения аудиовизуального контента)

Прием посетителей в фитнес-центрах, спортивных клубах и бассейнах.

Работа всех массовых, развлекательных, спортивных, рекламных и других мероприятий (кроме спортивных без зрителей)

Работа заведений общественного питания при гостиницах с 23:00 до 6:00 следующего дня (кроме услуг питания в номерах)

Деятельность непродовольственных рынков

Посещение заведений образования (кроме дошкольных, специальных заведений и учениками 1-4 классов)

А что с транспортом?

22 марта Кабинет министров изменил порядок работы транспорта в регионах с "красным" уровнем опасности. А это значит, что власти каждой области могут самостоятельно на комиссиях по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принимать решение о работе транспорта в регионе.

Что могут запретить

Регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом

Перевозки железнодорожным транспортом в границах соответствующих областей или отдельных административно-территориальных единиц.

На что запреты не распространяются

Транзитные перевозки

Перевозки легковыми автомобилями, где количество пассажиров, включая водителя – не более 5 человек, без учета детей до 14 лет

Перевозки служебным или арендованным транспортом предприятий, заведений, фирм в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформировано не менее чем за два дня органы Нацполиции

Перевозка пассажиров автотранспортом международного сообщения при наличии лабораторно подтвержденного негативного результата ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов

Решение о запрете посадки пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт межобластного сообщения (кроме поездов специальных железнодорожных рейсов во внутреннем сообщении) принимает отдельным решением Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Что говорят в Укрзализныце

Расписание поездов пока остается без изменений и никаких ограничений на высадку/посадку пассажиров нет. Решение должна принимать Государственная или региональные комиссии. Ограничения на высадку/посадку и продажу билетов сейчас действуют только в Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областях.

Аэропорты

Информации о запрете междугородних или международных рейсов на данный момент нет и аэропорты Украины работают в обычном режиме. Однако Кабинет министров ужесточил правила въезда в Украину. Теперь всем путешественникам будет нужен ПЦР-тест.

Это правило будет касаться всех граждан, которые прибывают в Украину. Независимо от того, из какой страны гражданин прибыл. ПЦР-тест должен быть сделан не позднее 48 часов до пересечения границы. При отсутствии теста – обязательная самоизоляция на 14 дней. Жителей Украины это правило тоже касается.

Иностранцы обязаны также при себе иметь обязательно полис страхования.