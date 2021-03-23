У "червоній зоні" вже 9 областей: як і на чому пересуватися між містами

Коронавірус в Україні знову атакує. З 23 березня у "червону" зону потрапило вже 9 областей: Київ і Київська область, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Сумська та Чернівецька.
Як буде працювати залізничний, автомобільний і авіатранспорт в Україні – читайте в нашому матеріалі нижче.
Більшість жителів України почали замислюватися – як тепер пересуватися між містами й що буде з рейсами на літаках. Деякі скористалися ослабленням карантину і купили путівки у теплі краї, а деякі спланували поїздки в інші області, щоб після довгої зими провідати рідних. Але бояться, що ситуація виявиться, як у старій пісеньці – "літаки не літають, і не їздять поїзди"
22 березня Кабінет міністрів змінив порядок роботи транспорту в регіонах з "червоним" рівнем небезпеки. А це означає, що влада кожної області може самостійно на комісіях з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій приймати рішення про роботу транспорту в регіоні.
Що можуть заборонити
Регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом
Перевезення залізничним транспортом у межах відповідних областей або окремих адміністративно-територіальних одиниць.
На що заборони не поширюються
Рішення про заборону посадки пасажирів на автомобільний або залізничний транспорт міжобласного сполучення (крім поїздів спеціальних залізничних рейсів у внутрішньому сполученні) приймає окремим рішенням Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Розклад поїздів поки залишається без змін і ніяких обмежень на висадку/посадку пасажирів немає. Рішення має приймати Державна або регіональні комісії. Обмеження на висадку/посадку і продаж квитків зараз діють тільки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській та Закарпатській областях.
Інформації про заборону міжміських або міжнародних рейсів на цей момент не має й аеропорти України працюють у звичайному режимі. Однак Кабінет міністрів посилив правила в'їзду в Україну. Тепер всім мандрівникам буде потрібен ПЛР-тест.
Це правило стосуватиметься всіх громадян, які прибувають в Україну. Незалежно від того, з якої країни прибув громадянин. ПЛР-тест повинен бути зроблений не пізніше 48 годин до перетину кордону. При відсутності тесту – обов'язкова самоізоляція на 14 днів. Жителів України це правило теж стосується.
Іноземці зобов'язані також при собі обов'язково мати поліс страхування.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, у які країни можна їхати на відпочинок без ПЛР-тестів.