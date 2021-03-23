У "червоній зоні" вже 9 областей: як і на чому пересуватися між містами

Більшість жителів України почали замислюватися – як тепер пересуватися між містами й що буде з рейсами на літаках. Деякі скористалися ослабленням карантину і купили путівки у теплі краї, а деякі спланували поїздки в інші області, щоб після довгої зими провідати рідних. Але бояться, що ситуація виявиться, як у старій пісеньці – "літаки не літають, і не їздять поїзди"

Які обмеження діють в "червоній" зоні:

Заборонена робота ТРЦ, розважальних закладів, закладах торгівлі та побутового обслуговування.

Прийом відвідувачів у закладах громадського харчування заборонено – тільки з доставкою і на винос.

Прийом відвідувачів у закладах культури, крім історико-культурних заповідників.

Проведення культурних масових заходів (крім автоконцертів, автокінотеатрів і виробляння аудіовізуального контенту)

Прийом відвідувачів у фітнес-центрах, спортивних клубах і басейнах.

Робота всіх масових, розважальних, спортивних, рекламних і інших заходів (крім спортивних без глядачів)

Робота закладів громадського харчування при готелях з 23:00 до 6:00 наступного дня (крім послуг харчування в номерах)

Діяльність непродовольчих ринків

Відвідування закладів освіти (крім дошкільних, спеціальних закладів та учнями 1-4 класів)

А що з транспортом?

22 березня Кабінет міністрів змінив порядок роботи транспорту в регіонах з "червоним" рівнем небезпеки. А це означає, що влада кожної області може самостійно на комісіях з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій приймати рішення про роботу транспорту в регіоні.

Що можуть заборонити

Регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом

Перевезення залізничним транспортом у межах відповідних областей або окремих адміністративно-територіальних одиниць.

На що заборони не поширюються

Транзитні перевезення

Перевезення легковими автомобілями, де кількість пасажирів, включаючи водія – не більше 5 осіб, без урахування дітей до 14 років

Перевезення службовим або орендованим транспортом підприємств, закладів, фірм у межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про яких поінформовано не менш ніж за два дні органи Нацполіції.

Перевезення пасажирів автотранспортом міжнародного сполучення при наявності лабораторно підтвердженого негативного результату ПЛР-тесту, зробленого не більше ніж за 48 годин

Рішення про заборону посадки пасажирів на автомобільний або залізничний транспорт міжобласного сполучення (крім поїздів спеціальних залізничних рейсів у внутрішньому сполученні) приймає окремим рішенням Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Що говорять в Укрзалізниці

Розклад поїздів поки залишається без змін і ніяких обмежень на висадку/посадку пасажирів немає. Рішення має приймати Державна або регіональні комісії. Обмеження на висадку/посадку і продаж квитків зараз діють тільки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській та Закарпатській областях.

Аеропорти

Інформації про заборону міжміських або міжнародних рейсів на цей момент не має й аеропорти України працюють у звичайному режимі. Однак Кабінет міністрів посилив правила в'їзду в Україну. Тепер всім мандрівникам буде потрібен ПЛР-тест.

Це правило стосуватиметься всіх громадян, які прибувають в Україну. Незалежно від того, з якої країни прибув громадянин. ПЛР-тест повинен бути зроблений не пізніше 48 годин до перетину кордону. При відсутності тесту – обов'язкова самоізоляція на 14 днів. Жителів України це правило теж стосується.

Іноземці зобов'язані також при собі обов'язково мати поліс страхування.