Красное вино может продлить жизнь: медики назвали необычный способ

Алкоголь в больших количествах может принести вред здоровью человека. В умеренных дозах некоторые напитки условно разрешены медиками. Однако единственным напитком, который способен еще и улучшить состояние здоровья, врачи называют красное вино.
Чем полезен этот напиток и как с его помощью можно продлить длительность жизни, рассказали в материале Express.
Основные рекомендации врачей по употреблению красного вина заключаются в том, что напиток должен быть натуральным и его количество не должно превышать одного бокала в день. Именно такая доза вина благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, помогает работе пищеварения, снижает депрессию и риск возникновения рака.
Как отмечают специалисты, именно красное вино обладает полезными веществами для организма, а вот белые вина имеют меньше положительного влияния на здоровье человека. В красном вине содержится ресвератол и птерстильбен, которые также обладают и антивозрастными действием.
"Считается, что их антивозрастное действие связано с мощными антиоксидантами и противовоспалительным действием. Они также влияют на истощение теломер – деление клеток на концах хромосом, которые, как известно, связаны со старением. Более того, ресвератол также оказывает положительное влияние на старение клеток – процесс, в результате которого аномальные клетки не могут реплицироваться. Клеточное старение предотвращает развитие аномальных клеток в злокачественные новообразования", - объяснила доктор Фокс.
Она добавила, что ресвератол активирует определенные ферменты, которые играют роль в борьбе со старением. Это вещество снижает окислительный процесс, уменьшает хроническое воспаление, улучшает сердечную и когнитивную функцию и подавляет рост опухолей.
Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали необычный признак злоупотребления кофе.
А также рассказывали о том, что медики разрушили миф о полезности алкогольных напитков.