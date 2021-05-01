Червоне вино може продовжити життя: медики назвали незвичайний спосіб

Основні рекомендації лікарів щодо вживання червоного вина полягають в тому, що напій повинен бути натуральним і його кількість не повинна перевищувати одного келиха в день. Саме така доза вина сприятливо впливає на серцево-судинну систему, допомагає роботі травлення, знижує депресію і ризик виникнення раку.

Як відзначають фахівці, саме червоне вино має корисні речовини для організму, а ось білі вина мають менше позитивного впливу на здоров'я людини. У червоному вині міститься ресвератол і птерстильбен, які також володіють і антивіковою дією.

"Вважається, що їх антивікова дія пов'язана з потужними антиоксидантами та протизапальною дією. Вони також впливають на виснаження теломір - поділ клітин на кінцях хромосом, які, як відомо, пов'язані зі старінням. Більш того, ресвератол також позитивно впливає на старіння клітин – процес, в результаті якого аномальні клітини не можуть реплікуватися. Клітинне старіння запобігає розвитку аномальних клітин в злоякісні новоутворення", - пояснила доктор Фокс.

Вона додала, що ресвератол активує певні ферменти, які відіграють роль у боротьбі зі старінням. Ця речовина знижує окислювальний процес, зменшує хронічне запалення, покращує серцеву і когнітивну функцію і пригнічує ріст пухлин.