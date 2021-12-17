Красное платье миди, черная шпилька и удлиненные жакеты: луки Киры Рудык в последнюю пленарную неделю года

Бывшая CEO крупной IT-компании, а ныне народный депутат и глава политсилы "Голоc" Кира Рудык уже известна своими стильными образами . Политика не предпочитает социально ответственные бренды и деловой, сдержанный стиль.

В декабре образы нардепа имели яркие акценты, которые между тем удачно вписывались в общий образ политики.

"Моя одежда отражает мою личность. Я ответственный и системный человек. Люблю, когда все уместно. Это проявляется, в том числе, в моем стиле. Во время работы в парламенте для меня важно, чтобы одежда была комфортной, а образ - гармоничным. Особенно нравятся меди-платья и широкие жакеты. У меня есть несколько базовых, одноцветных, которые легко сочетаются между собой и трансформируются в несколько разнообразных образов", - поделилась Кира Рудык.

Для работы в последнюю пленарную неделю года лидер "Голоса" формировала look-и с юбками и платьями. К примеру, пиджак лилово-розового цвета luxury-бренда Altuzarra отлично соединился с матовой черной блузой Michael Kors и такого же оттенка юбкой. Образ завершили черные туфли-лодочки на шпильке от Emporio Armani.

Также стоит отметить ярко-красное приталенное меди-платье без рукавов от молодого украинского бренда Duality. Кира не в первый раз выбирает этот бренд и имеет несколько образцов из новой коллекции Duality, основательницы которого придерживаются принципов осознанного потребления и производства. Лидер партии объединяла такое платье с теми же черными челноками, а также, когда нужно было подчеркнуть сдержанность образа, добавляла удлиненный черный жакет прямого кроя от Petar Petrov.

"Я люблю каблуки и для меня такая обувь вполне удобна. Утром работа в парламенте, затем - в партийном офисе, вечером - прямые эфиры на телеканалах. Мне важно, чтобы всюду моя одежда подходила и усиливала мой образ. Туфли-лодочки для этого просто идеальны", - рассказала Кира.

Еще один образ, не похожий на предыдущие - темно-серый жакет от Acne Studios свободного кроя и золотые серьги с гравировкой Paco Rabanne. Это удачное сочетание цветов, что символизирует спокойную уверенность и мудрость.