Червона сукня міді, чорна шпилька і подовжені жакети: луки Кіри Рудик в останній пленарний тиждень року

У грудні образи нардепки мали яскраві акценти, які, між тим, вдало вписувались у загальний образ політикині.

"Мій одяг віддзеркалює мою особистість. Я відповідальна і системна людина. Люблю, коли все доречно. Це проявляється, в тому числі, в моєму стилі. Під час роботи в парламенті для мене важливо, щоб одяг був комфортним, а образ - гармонічним. Особливо подобаються міді-сукні і широкі жакети. Маю кілька базових, однокольорових, які легко поєднуються між собою і трансформуються у кілька різноманітних образів", - поділилася Кіра Рудик.

Для роботи в останній пленарний тиждень року лідерка "Голосу" формувала look-и зі спідницями та сукнями. До прикладу, піджак лілово-рожевого кольору luxury-бренду Altuzarra відмінно поєднався з матовою чорною блузою Michael Kors і такого ж відтінку спідницею. Образ завершили чорні туфлі-човники на шпильці від Emporio Armani.

Також варто відзначити яскраво-червону приталену міді-сукню без рукавів від молодого українського бренду Duality. Кіра не вперше обирає цей бренд і має кілька зразків з нової колекції Duality, засновниці якого дотримуються принципів усвідомленого споживання і виробництва. Лідерка партії поєднувала таку сукню з тими ж чорними човниками, а також, коли треба було підкреслити стриманість образу, додавала подовжений чорний жакет прямого крою від Petar Petrov.

"Я люблю підбори і для мене таке взуття цілком зручне. Зранку робота в парламенті, потім - в партійному офісі, ввечері - прямі ефіри на телеканалах. Мені важливо, щоб всюди мій одяг пасував і підсилював мій образ. Туфлі-човники для цього просто ідеальні", - розповіла Кіра.

Ще один образ, не схожий на попередні - темно-сірий жакет від Acne Studios вільного крою та золоті сережки з гравіруванням Paco Rabanne. Це вдале поєднання кольорів, що символізує спокійну впевненість і мудрість.