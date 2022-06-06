Красное или белое, сухое или кагор? Диетологи назвали полезное и вредное вино

Алкоголь, несомненно, вреден, и безопасной дозы не существует. Хотя споры относительно того, можно или нельзя употреблять спиртное не утихают, некоторые исследователи говорят, что немножко - все же не повредит. Но касается это лишь красного сухого вина.

Какое вино самое полезное и какое самое вредное для здоровья - читайте в нашем материале далее.

Чем полезно красное вино?

Как пишет издание EatThis именно красное сухое вино считается полезным. И на самом деле существует немало преимуществ для здоровья от умеренного потребления алкоголя, связанного с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В соответствии со словами диетолога Витни Линсенмайер, алкоголь может помочь в борьбе организма с тромбами.

"Например, при употреблении алкоголя повышается уровень "хорошего" холестерина ЛПВЩ, который предотвращает повреждение сосудов "плохим" холестерином ЛПНЩ. Таким образом снижается риск возникновения тромбов", - объясняет эксперт.

Медики говорят, что умеренное потребление - до 1 напитка в день для женщин и до 2 напитков в день для мужчин - безвредно. Если учитывать, что 1 напиток равен 140 миллилитрам.

"Вы можете чувствовать себя очень хорошо от этого стакана пино нуар или каберне совиньон", - говорит доктор Линсенмайер.

Почему именно красное, а не белое вино?

Дело в том, что все вина, изготовленные из винограда, содержат антиоксиданты (то есть ресвератрол, кверцетин и полифенолы), но уровень антиоксидантов в красном вине, как правило, выше, чем в белых винах, учитывая, что кожура винограда остается в вине в течение более длительного периода во время брожения.

Красное вино (фото: pixabay.com)

Что такое ресвератрол?

Ресвератрол - это вещество, которое содержится в темных сортах винограда - кожуре, а также косточках. Именно благодаря ему красное вино приобрело славу полезного напитка, замедляющего процесс старения.

Ресвератрол действительно признан одним из самых эффективных защитников клеток от разрушения. К слову, кроме винограда, есть и другие природные источники ресвератрола:

травянистое растение горец

грейпфрут

кожура яблок

Ресвератрол известен как мощный антиоксидант и активный борец со свободными радикалами, которые образуются в результате окислительного стресса, вызванного негативными факторами окружающей среды. Но среди всех антиоксидантов только он получил почетное звание молекулы молодости.

Это вещество активизирует особые белки - сиртуины, которые в нашем организме отвечают за восстановление поврежденных клеток.

Ресвератрол - та самая сила, которая может заставить их работать в прежнем "молодом" режиме, то есть вовремя и качественно выполнять ремонтные работы.

Кроме того, способность активизировать "протеины долголетия" - главная отличительная черта ресвератрола, благодаря которой он считается одним из самых эффективных косметических анти возрастных ингредиентов.

Разные сорта винограда (фото: pixabay.com)

Сладкое или сухое?

Чем слаще вино, тем ниже ценность.

В сладких сортах вина, в отличие от сухих большее количество сахара, который добавляет калорий, а также повышает гликемический индекс.

"Как правило, чем больше природного сахара содержится в вине, тем выше калорийность в целом", - говорят эксперты.

А как насчет церковного кагора?

Кагор - сладкое вино, как мы писали выше, сахар - не лучший выбор тех, кто заботится о своем здоровье. Этот вид напитка считается официальным церковным вином, которое широко используется при богослужениях, в частности при причащении, соборовании, освящении престола и тому подобное.

Употребляют его очень маленькими порциями во время обрядов. Кагор содержит 16% процентов спирта и, как правило, 160 г/л сахара.

Поэтому для вечернего расслабления за бокалом оно точно не подходит.

Кагор (фото: prom.ua)