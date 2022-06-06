Червоне чи біле, сухе чи кагор? Дієтологи назвали корисне й шкідливе вино

Алкоголь, безсумнівно, шкідливий, і безпечної дози не існує. Хоча суперечки щодо того, можна чи не можна вживати спиртне не вщухають, деякі дослідники кажуть, що трошки - все ж не нашкодить. Але стосується це лише - червоного сухого вина.

Яке вино найкорисніше і яке найшкідливіше для здоров'я - читайте у нашому матеріалі далі.

Чим корисне червоне вино?

Як пише видання EatThis, саме червоне сухе вино вважається корисним. І насправді існує чимало переваг для здоров’я від помірного споживання алкоголю, пов’язаного з серцево-судинними захворюваннями.

Згідно зі словами дієтолога Вітні Лінсенмайер, алкоголь може допомогти в боротьбі організму з тромбами.

"Наприклад, при вживанні алкоголю підвищується рівень "хорошого" холестерину ЛПВЩ, який запобігає пошкодженню судин "поганим" холестерином ЛПНЩ. Таким чином зменшується ризик утворення тромбів", - пояснює експерт.

Медики кажуть, що помірне споживання - до 1 напою на день для жінок і до 2 напоїв на день для чоловіків - нешкідливе. Якщо враховувати, що 1 напій дорівнює 140 мілілітрам.

"Ви можете відчувати себе дуже добре від цієї склянки піно нуар або каберне совіньон", - каже доктор Лінсенмайєр.

Чому саме червоне, а не біле вино?

Річ у тім, що усі вина, виготовлені з винограду, містять антиоксиданти (тобто ресвератрол, кверцетин та поліфеноли), але рівень антиоксидантів у червоному вині, як правило, вищий, ніж у білих винах, враховуючи, що шкірка винограду залишається у вині протягом більш тривалого періоду під час бродіння.

Червоне вино (фото: pixabay.com)

Що таке ресвератрол?

Ресвератрол - це речовина, яка міститься в темних сортах винограду - шкірці, а також кісточках. Саме завдяки йому червоне вино набуло слави корисного напою, що уповільнює процес старіння.

Ресвератрол дійсно визнаний одним з найефективніших захисників клітин від руйнування. До слова, крім винограду, є й інші природні джерела ресвератролу:

трав'яниста рослина горець

грейпфрут

шкірка яблук

Ресвератрол також відомий як потужний антиоксидант і активний борець з вільними радикалами, які утворюються в результаті окисного стресу, викликаного негативними факторами навколишнього середовища. Але серед усіх антиоксидантів тільки він отримав почесне звання молекули молодості.

Ця речовина активізує особливі білки - сиртуїни, які в нашому організмі відповідають за відновлення пошкоджених клітин.

Ресвератрол - та сама сила, яка може змусити їх працювати в колишньому "молодому" режимі, тобто вчасно і якісно виконувати ремонтні роботи.

Крім того, здатність активізувати "протеїни довголіття" - головна відмінна риса ресвератролу, завдяки якій він вважається одним з найефективніших косметичних антивікових інгредієнтів.

Різні сорти винограду (фото: pixabay.com)

Солодке чи сухе?

Чим солодше вино, тим нижча цінність.

У солодких сортах вина, на відміну від сухих більша кількість цукру, який додає калорій, а також підвищує глікемічний індекс.

"Як правило, чим більше природного цукру міститься у вині, тим вище калорійність в цілому", - кажуть експерти.

А як щодо церковного кагору?

Кагор - найсолодше вино, як ми писали вище, цукор - не найкращий вибір тих, хто турбується про своє здоров’я. Цей вид напою вважається офіційним церковним вином, яке широко використовується при богослужіннях, зокрема при причащанні, соборуванні, освяченні престолу тощо.

Вживають його дуже маленькими порціями під час обрядів. Кагор вміщує 16% відсотків спирту та, як правило, 160 г/л цукру.

Тому для вечірнього розслаблення за келихом воно точно не підходить.

Кагор (фото: prom.ua)