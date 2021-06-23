Если у вас есть "красивые" гривны - вы можете обогатиться: как выглядят такие купюры

500 грн за 25 тысяч!

На одном из сайтов-аукционов житель Каменского продает 500-гривневую купюру 2015 года за 25 450 грн. Ценность этой банкноты, по мнению коллекционера, в ее номере: 6040404.

Эту банкноту продают за 25 тыс. грн (unc.ua)

На OLX купюру номиналом 500 гривен с очень редким номером - ВЕ2222222 - продают чуть-чуть дешевле - "всего" за 21 000 грн.

Эту банкноту продают за 21 тыс. грн (olx.ua)

А это - 200-гривневая банкнота с "красивым" номером, за которую продавец собирается выручить 5 тыс. грн:

Эту банкноту продают за 5 тыс. грн (unc.ua)

Покупатель, к слову, может "сбивать" цену. Но уж точно по цене себестоимости купюру продавать не будут.

Брак повышает стоимость купюры

Коллекционеры знают: бракованная банкнота (или монета) лишь приобретает в стоимости. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, например, 1 гривну 1992 года с перевернутым на реверсе номером продают за 9 тыс. грн.

Бракованная 1 гривна (unc.ua)

Вот еще несколько примеров красивых и редких номеров купюр, которые в сети стоят в десятки (а то и тысячи!) раз больше их номинала:

Примеры купюр с красивыми номерами (olx.ua)

Поэтому, обращайте внимание на банкноты в своих кошельках. Ведь есть шанс, что среди прочих обыкновенных купюр "потерялась" в прямом смысле "золотая". Но если надумаете ее продать, убедитесь в ее подлинности - ведь если банкнота фальшивая, то могут возникнуть проблемы с законом.