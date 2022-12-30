Красиві вітання з Новим роком 2023 року для дітей та батьків

Привітання у прозі

Нехай у Новому році здійсняться найзаповітніші мрії. Нехай 2023 рік стане найщасливішим у житті. Здоров’я, щастя та удача щоб ніколи не покидали та завжди слідували в ногу – до щасливого майбуття.

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Вітаю з роком Кролика! Перегорнута сторінка минулого року і відкрита нова, в якій ти автор. Бажаю написати найкращий сценарій на весь рік, де буде любов, благополуччя, везіння і звичайно ж щастя! Нехай все найпрекрасніше і чудове трапиться в твоєму шляху. З 2023 роком!

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Новий рік - нова сторінка життя. Так нехай на ній не буде порожнього місця, нехай вона заповниться безліччю фарб, яскравих подій і пригод. Нехай в новому році вас супроводжує удача, успіх і достаток. Насолоджуйтесь кожною миттю вашого життя, будьте з коханими, оточуйте себе і своїх близьких теплом і турботою, зігрівайте їх своєю любов'ю, а вони у відповідь зігріють вас. Будьте щасливі, з Новим роком!

З Новим роком (фото: Getty Images)

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Нехай кожну нову мить наступаючого року приносить в будинок щастя, везіння, затишок і теплоту! Нехай кожна подія буде наповнене радісними миттєвостями, блиском в очах, посмішками близьких.

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Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб у вашому домі цілий рік був затишок, любов і щастя. Нехай Новий рік принесе багато радісних і щасливих днів! Бажаю, щоб в новому році здійснилися всі ваші мрії і бажання!

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З Новим роком! Нехай в цьому році на вас чекає тільки радість, здоров'я і удача! Нехай він буде роком здійснення бажань і втілення в життя всіх планів! Нехай цей рік кожному подарує якомога більше щасливих днів і щасливих зустрічей!

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З новим роком! Нехай новий рік принесе багато нових досягнень, міцного здоров'я та любові, хай задумане здійсниться. Нехай щастям і добротою буде наповнений кожен дім. Нехай натхнення та любов зроблять життя світлішим та яскравішим. Нехай рік, що йде, буде світлим, що приносить багато позитивних емоцій, здоров'я, достатку та усмішок на обличчях рідних та близьких людей. Нехай джерело добра і тепла в твоїй душі зігріває тебе і твоє оточення. З новим роком!

Привітання з Новим роком у віршах

Білий сніг летить з небес,

М’яко землю застеляє,

Рік Новий, як час чудес

Стільки всього обіцяє!

Хай у цю чудову мить

Ваші мрії всі здійсняться!

Радість хай в душі дзвенить,

І прийде велике щастя!

***

Хай Кролик принесе пухнастий

У кожен дім добро і щастя!

Рудим хвостом нехай змахне

І всі проблеми віджене!

Щоб по життю ми кайфували,

Від задоволення мурчали,

Здорові були без вакцин

Й забули геть про карантин!

Хай буде добре все в родині

Й спокійно в нашій Україні,

Щоб двадцять другий рік новий

Щасливий був і золотий!

***

Хай вам Кролик принесе

Найомріяніше все!

Щастя, миру і здоров’я,

Щоб жили в злагоді й любові!

Більше посмішок в житті,

Й будьте завжди молоді!

Новий рік чарує дивом Білосніжним і красивим, Щастя в пазусі несе, Щоб було у вас усе: Настрій, радість і надія На Нового чародія. Зустрічайте гостя в хату, У хороми і палати, Снігом, віхоли шатром, З подарунками й добром!

***

Хай Новий рік у вишиванці

Розбудить вас щасливо вранці,

І принесе у вашу хату —

Усмішок й радощів багато.

Розбудить приспані надії,

Зерном і щастям вас засіє,

Зігріє миром і любов’ю

І подарує вам здоров’я!