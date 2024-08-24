Красиві привітання з Днем Незалежності України у віршах, прозі і листівках

День Незалежності України - це свято гордості та єдності, коли серце кожного українця наповнюється любов'ю до рідної землі.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найкращі привітання у віршах і прозі, а також яскраві листівки, які допоможуть передати ваші щирі побажання.

Історія свята

Історія Незалежності України починається з 1990 року, коли 16 липня Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет. Однак боротьба за незалежність розпочалася значно раніше.

22 січня 1918 року українці проголосили незалежність держави IV Універсалом Української Центральної Ради, а за рік відбулося символічне об'єднання УНР та ЗУНР. Хоча фактичного об'єднання не сталося, цей процес вплинув на політичну ситуацію в країні.

17 березня 1991 року референдум підтвердив бажання українців залишатися у складі Союзу Суверенних Республік на підставі Декларації про суверенітет. Однак після серпневого путчу 24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР проголосила незалежність України, яку остаточно підтвердив референдум 1 грудня 1991 року.

Як красиво привітати з Днем Незалежності України (зображення: forkids.org.ua)

Привітання у прозі

Вітаю з Днем Незалежності! Бажаю, щоб наші воїни завжди поверталися додому з перемогою, а в кожному куточку України панували спокій і злагода. Нехай світло свободи ніколи не згасає, а наша країна стає міцнішою з кожним роком.

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З Днем Незалежності, українці! Нехай цей день стане символом нашої сили, єдності та незламного духу. Дякуємо нашим захисникам за можливість жити в незалежній країні. Хай мир і щастя завжди супроводжують кожного з нас.

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Вітаю з Днем Незалежності! Нехай наша рідна земля завжди залишається квітучою та вільною. Бажаю всім нам миру, злагоди та впевненості в завтрашньому дні. Хай любов до України завжди палає в наших серцях!

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З Днем Незалежності, Україно! Бажаю, щоб цей день приніс у кожну українську родину радість і гордість за нашу країну. Нехай мирне небо, щасливі усмішки та добробут супроводжують нас щодня. Слава Україні!

Красиві привітання з Днем Незалежності України (зображення: forkids.org.ua)

Привітання у віршах

Послухай, як струмок дзвенить,

Як гомонить ліщина.

З тобою всюди, кожну мить

Говорить Україна.

Послухай, як трава росте,

Напоєна дощами,

І як веде розмову степ

З тобою колосками.

Послухай, як вода шумить -

Дніпро до моря лине, -

З тобою всюди, кожну мить

Говорить Україна.

***

Привітний і світлий наш сонячний дім,

Як радісно й весело жити у нім.

Тут мамина пісня і усмішка тата.

В любові й добрі тут зростають малята.

Дзвінка наша пісня до сонечка лине:

"Мій сонячний дім - це моя Україна!"

Вітаємо близьких з Днем Незалежності України 2024 (зображення: forkids.org.ua)