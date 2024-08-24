Красивые поздравления с Днем Независимости Украины в стихах, прозе и открытках

День Независимости Украины - это праздник гордости и единства, когда сердце каждого украинца наполняется любовью к родной земле.

РБК-Украина (проект Styler) собрала лучшие поздравления в стихах и прозе, а также яркие открытки, которые помогут передать ваши искренние пожелания.

История праздника

История Независимости Украины начинается с 1990 года, когда 16 июля Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете. Однако борьба за независимость началась гораздо раньше.

22 января 1918 украинцы провозгласили независимость государства IV Универсалом Украинской Центральной Рады, а через год состоялось символическое объединение УНР и ЗУНР. Хотя фактического объединения не произошло, этот процесс повлиял на политическую ситуацию в стране.

17 марта 1991 г. референдум подтвердил желание украинцев оставаться в составе Союза Суверенных Республик на основании Декларации о суверенитете. Однако после августовского путча 24 августа 1991 года Верховный Совет УССР провозгласил независимость Украины, которую окончательно подтвердил референдум 1 декабря 1991 года.

Как красиво поздравить с Днем Независимости Украины (изображение: forkids.org.ua)

Приветствие в прозе

Поздравляю с Днем Независимости! Желаю, чтобы наши воины всегда возвращались домой с победой, а в каждом уголке Украины царили покой и согласие. Пусть свет свободы никогда не угасает, а наша страна становится крепче с каждым годом.

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С Днем Независимости, украинцы! Пусть этот день станет символом нашей силы, единства и несокрушимого духа. Спасибо нашим защитникам за возможность жить в независимой стране. Пусть мир и счастье всегда сопровождают каждого из нас.

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Поздравляю с Днем Независимости! Пусть наша родная земля всегда остается цветущей и свободной. Желаю всем нам мира, согласия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть любовь к Украине всегда пылает в наших сердцах!

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С Днем Независимости, Украина! Желаю, чтобы этот день принес в каждую украинскую семью радость и гордость нашей страны. Пусть мирное небо, счастливые улыбки и благополучие сопровождают нас каждый день. Слава Украине!

Красивые поздравления с Днем Независимости Украины (изображение: forkids.org.ua)

Приветствие в стихах

Послухай, як струмок дзвенить,

Як гомонить ліщина.

З тобою всюди, кожну мить

Говорить Україна.

Послухай, як трава росте,

Напоєна дощами,

І як веде розмову степ

З тобою колосками.

Послухай, як вода шумить -

Дніпро до моря лине, -

З тобою всюди, кожну мить

Говорить Україна.

***

Привітний і світлий наш сонячний дім,

Як радісно й весело жити у нім.

Тут мамина пісня і усмішка тата.

В любові й добрі тут зростають малята.

Дзвінка наша пісня до сонечка лине:

"Мій сонячний дім - це моя Україна!"

Поздравляем близких с Днем Независимости Украины 2024 года (изображение: forkids.org.ua)