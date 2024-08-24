Красивые поздравления с Днем Независимости Украины в стихах, прозе и открытках
День Независимости Украины - это праздник гордости и единства, когда сердце каждого украинца наполняется любовью к родной земле.
РБК-Украина (проект Styler) собрала лучшие поздравления в стихах и прозе, а также яркие открытки, которые помогут передать ваши искренние пожелания.
История праздника
История Независимости Украины начинается с 1990 года, когда 16 июля Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете. Однако борьба за независимость началась гораздо раньше.
22 января 1918 украинцы провозгласили независимость государства IV Универсалом Украинской Центральной Рады, а через год состоялось символическое объединение УНР и ЗУНР. Хотя фактического объединения не произошло, этот процесс повлиял на политическую ситуацию в стране.
17 марта 1991 г. референдум подтвердил желание украинцев оставаться в составе Союза Суверенных Республик на основании Декларации о суверенитете. Однако после августовского путча 24 августа 1991 года Верховный Совет УССР провозгласил независимость Украины, которую окончательно подтвердил референдум 1 декабря 1991 года.
Как красиво поздравить с Днем Независимости Украины (изображение: forkids.org.ua)
Приветствие в прозе
Поздравляю с Днем Независимости! Желаю, чтобы наши воины всегда возвращались домой с победой, а в каждом уголке Украины царили покой и согласие. Пусть свет свободы никогда не угасает, а наша страна становится крепче с каждым годом.
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С Днем Независимости, украинцы! Пусть этот день станет символом нашей силы, единства и несокрушимого духа. Спасибо нашим защитникам за возможность жить в независимой стране. Пусть мир и счастье всегда сопровождают каждого из нас.
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Поздравляю с Днем Независимости! Пусть наша родная земля всегда остается цветущей и свободной. Желаю всем нам мира, согласия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть любовь к Украине всегда пылает в наших сердцах!
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С Днем Независимости, Украина! Желаю, чтобы этот день принес в каждую украинскую семью радость и гордость нашей страны. Пусть мирное небо, счастливые улыбки и благополучие сопровождают нас каждый день. Слава Украине!
Красивые поздравления с Днем Независимости Украины (изображение: forkids.org.ua)
Приветствие в стихах
Послухай, як струмок дзвенить,
Як гомонить ліщина.
З тобою всюди, кожну мить
Говорить Україна.
Послухай, як трава росте,
Напоєна дощами,
І як веде розмову степ
З тобою колосками.
Послухай, як вода шумить -
Дніпро до моря лине, -
З тобою всюди, кожну мить
Говорить Україна.
***
Привітний і світлий наш сонячний дім,
Як радісно й весело жити у нім.
Тут мамина пісня і усмішка тата.
В любові й добрі тут зростають малята.
Дзвінка наша пісня до сонечка лине:
"Мій сонячний дім - це моя Україна!"
Поздравляем близких с Днем Независимости Украины 2024 года (изображение: forkids.org.ua)
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При написании материала были использованы источники: сайт Верховной Рады Украины, "Пустунчик", Википедия.