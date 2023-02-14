Красиві милі валентинки і привітання з Днем Святого Валентина для коханих

Привітання з Днем святого Валентина 14 лютого у листівках, віршах і прозі

***

Писати гарно я не вмію,

Але для тебе напишу.

По-перше: я тебе цілую…

По-друге: я тебе люблю!

***

Моє кохання, як метелик:

Тендітне, ніжне, боязке

Лиш обернись - я біля тебе,

А не помітиш - то й нема мене

***

***

В житті - як в казці: три бажання,

Принцеси, принци і кохання;

Рожеві замки, сині далі,

Хто любить - той перемагає,

Хто вірить і горить душею -

Зійдеться з мрією своєю!

З днем святого Валентина!

***

З Днем Святого Валентина! Любов надихає, окрилює, дарує надію. Любов дійсно вміє творити чудеса. Нехай це чарівне почуття наповнює серця до країв. Кохання, ніжності, теплоти, гармонії та краси! Зі святом 14 лютого!

***

***

Пообіцяй не ображати,

Пообіцяй все купувати,

Пообіцяй мене прощати,

Пообіцяй завжди кохати.

Я ж обіцяю не кричати,

Завжди шкарпетки твої прати,

Я обіцяю прибирати,

І за бажанням все давати!

***

Прийми, любов, моє вітання,

Коли весна ось-ось прийде.

І квітне на землі кохання

У ніжний Валентинів день.

Повільно пелюстки зриваю,

Потрібна відповідь мені,

Чому ж у квітки я питаю,

Чи любиш ти мене, чи ні?

Пробач, що я на світі є,

Що часто поглядом тривожу.

Пробач, що ти життя моє,

Інакше жити я не можу

***

***

З чудовим днем любові

Щирі сердечні вітання,

Хай буде у житті доволі

І ласки й ніжності й кохання!

***

Зірки на небі мерехтіли

Вони спадали нам до ніг

Їм, мабуть, також не терпілось,

Щоб посміхнулись ми й до них.

Я не боюсь тобі зізнатись,

Можливо в котре, хоч й тремчу,

Заглянь лиш в очі і побачиш -

Як щиро я тебе люблю!

***

***

Я кохаю небо, зорі,

Розглядаю сніг прозорий,

Доторкаюся до хмарки...

Щось шепоче вітер палко.

Ти несеш мені з серденьком

Увесь Всесвіт чималенький.

Я вітаю тебе милий,

З днем святого Валентина!

***

Вітаю з Днем святого Валентина! Бажаю з почуттям закоханості зустрічати кожен день. Бажаю любити своїх близьких, свою другу половинку, свою роботу і діяльність, своє життя і себе. І нехай будь-яка любов завжди буде взаємною!

***

***

Прийми, любов, моє вітання,

Коли весна ось-ось прийде.

І квітне на землі кохання

У ніжний Валентинів день.

Повільно пелюстки зриваю,

Потрібна відповідь мені,

Чому ж у квітки я питаю,

Чи любиш ти мене, чи ні?

Пробач, що я на світі є,

Що часто поглядом тривожу.

Пробач, що ти життя моє,

Інакше жити я не можу

***

Від твого подиху все замерло в грудях,

Від твого погляду все у душі палає,

Коли тебе зустріла - це був знак,

І вже від тоді я тебе кохаю.

І кожен крок, і кожна мить разом

Все, що пов’язано з тобою просто казка.

З днем Валентина, любий, я скажу -

Люблю тебе... це знай завжди, будь ласка.

***

***

З Днем святого Валентина всіх коханих і люблячих людей! Коли в серці живе любов, мир навколо прекрасний, світлий, сповнений чудес. Любов надихає, окрилює, дарує надію. Любов дійсно вміє творити чудеса. Нехай це чарівне відчуття наповнює серця до країв. Любові, ніжності, теплоти, гармонії та краси!

***

Бажаю тобі кохання:

Не такого як місяць, бо він пропадає,

Не такого як сонце, бо воно згасає,

Не такого як вітер, бо він гуляє,

А такого як небо, бо воно безкрає!

З днем Святого Валентина!

***

***

Ти музика мого життя,

Чарівний спів - без слів, без порівняння

Мелодія, якій немає вороття

Бо душі наші з'єднані коханням!

Тебе кохаю віддано і ніжно!

***

Настає День Всіх Закоханих! Якщо в серці оселяється це величезне почуття, то весь навколишній світ стає по-особливому прекрасним, добрим і повним чудес. Нехай любов наповнює тебе все 365 днів у році, а не тільки 14 лютого!

***

***

Від твого подиху все замерло в грудях,

Від твого погляду все у душі палає,

Коли тебе зустріла - це був знак,

І вже від тоді я тебе кохаю.

І кожен крок, і кожна мить разом

Все, що пов’язано з тобою просто казка.

З днем Валентина, любий, я скажу -

Люблю тебе... це знай завжди, будь ласка.

***

***