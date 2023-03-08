Красиві милі привітання з 8 березня для жінок

8 березня у Жіночий день українці вітають милих подруг та добрих знайомих, коханих дівчат та дружин, дорогих мам, сестер та дочок - усіх представниць прекрасної половини людства з цим весняним святом.
Виразити теплі найкращі побажання для жінок, порадувати ніжними знаками уваги та подарувати світлі емоції допоможуть красиві листівки та чуттєві слова у привітаннях з нагоди 8 березня, які ми зібрали для вас у матеріалі нижче.
Хай 8 березня несе нам втіху
Кохання й щирих почуттів.
Щоб ми не знали від любові лиха
І за собою спалених мостів.
Хай пестять і кохають нас чоловіки
Бо того варті ми - розкішні, хижі й лагідні жінки!
***
Усміхніться! Тане сніг,
Щастя падає до ніг,
Нині ваш весняний день
Квітів, сонця і пісень!
Хай теплом зігріє він
Дружби радісні хвилини,
Принесе як дар любов,
Усміхайтесь знов і знов!
***
***
Поети вам присвячують сонети,
Чоловіки дарують вам букети.
Кохані, любі, чарівні жінки,
Ви наші музи, витоки натхнення.
Про вас всі наші мрії потаємні.
Зі святом вас, найкращі квіточки!
***
Вітаю вас із 8 березня! Прийміть побажання добра, любові, удачі, щастя, завжди гарного настрою, міцного здоров'я, успішної кар'єри, приємних компліментів, дорогих подарунків та справжнього жіночого щастя!
***
***
З 8 березня, красуня,
Будь щаслива і кохана,
Принесе нехай натхнення
Ця пора тобі весняна.
***
Теплий промінь березневий
Розбудив дзвінку весну,
Ароматом квітів перших
День святковий огорнув.
Він вітання мої щирі
Несе дамі самій милій,
Щоб жила в добрі і мирі
Щоб здійснились твої мрії,
Щоб коханою була,
Щоб у радості цвіла!
***
***
Хай пролісок перший тобі дарує ніжність,
А сонце весняне дарує тепло,
У березні вітер несе хай надію,
І щастя, і радість, і тільки добро!
***
У весняне свято 8 березня бажаю чарівного настрою, ніжних обіймів, стрімких успіхів у кар'єрі, яскравих емоцій та вражень, щасливих усмішок. Нехай у житті буде безліч сонячних днів, як ці світлі побажання від щирого серця у сьогоднішнє весняне свято!
***
***
В цей день чудовий і весняний,
Мамі квітку подарю,
І скажу, що ти прекрасна,
Щиро я тебе люблю.
Я для мами все пороблю,
Лише мама ти скажи,
Адже в тебе нині свято
Ти всміхайся, не тужи!
***
Земля зітхає ледве чутно
І прокидається від сну...
І березень дарує чудо,
Розпочинаючи весну.
Це чудо - в усмішках чарівних,
У морі квітів навкруги.
Ми вас вітаємо царівни,
Найкращі, милі, дорогі.
***
Кохана, вітаю тебе з 8 березня! Хочу побажати, щоб ти підкорила всі вершини та досягла закордонних висот. Мені дуже хочеться, щоб ти посміхалася і раділа життю не лише у свята. Нехай щодня приносить тобі задоволення. Ніколи не забувай, що ти найкраща, і я люблю тебе!
***
***
Нехай до твоїх ніг кладуть серця без бою.
В захопленні п'яніють без вина.
Нехай не гасне полум'я любові,
Нехай в душі завжди цвіте весна.
***
Хай губки ніколи не дуються,
Всі страви самі хай готуються,
Білизна переться хай також сама,
Хай робляться справи усі жартома!
У постіль тобі нехай кави горнятко
Щоранку несе чоловік твій - мій татко!
Живеться тобі як в раю хай - так само!
Вітаю тебе з 8 березням, мамо!
**
***
З 8 березня, мої щирі найтепліші привітання! Бажаю, щоб у душі завжди була весна! Нехай любов насиченими позитивом променями осяює шлях навіть у непроглядній темряві, даруючи надію та посмішку!
***
З 8 березня, кохана! Тобі дарую ночі я і дні,
Думки свої, веселі та сумні,
Ти світиш, наче зірка в вишині, -
Мені…
Якщо розлучить доля нас на час,
Люби мене сильніше у сто раз,
Аби вогонь любові не погас
Між нас.
***
Вітаю з березневим святом,
Жіночим, ніжним днем весни!
Любові хочу побажати,
Тепла весняного, краси.
Нехай збуваються всі мрії,
Натхнення ллється через край.
Прекрасних і душі, і тіла,
Піймати щастя без вагань!
***
***
Нехай ваші здобутки ростуть, як листя навесні, а краса розквітає, як вся природа, що прокинулася від зими, адже саме завдяки їй ми завжди так поспішаємо на роботу. З 8 березня вас, любі колеги!
***
Тебе з весною я вітаю,
На 8 березня душевно бажаю.
Щоб плани всі твої збувалися,
І мрії щоб твої розбивалися.
І від хлопців, щоб не було відбою,
Щоб старість зустрічала на прибої.
Безцінна наша, люблю та поважаю!
Завжди такою як є ціную і приймаю!
Нехай в житті все йде як хочеш,
Як у думках тихо пробурмотиш.
***
***
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які крім 8 березня ще існують жіночі свята у різних країнах світу.
А також писали, які подарунки приносять невдачу, та що не варто дарувати чи приймати.