UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Красиві милі привітання з 8 березня для жінок

Фото: привітання з 8 березня (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

8 березня у Жіночий день українці вітають милих подруг та добрих знайомих, коханих дівчат та дружин, дорогих мам, сестер та дочок - усіх представниць прекрасної половини людства з цим весняним святом.

Виразити теплі найкращі побажання для жінок, порадувати ніжними знаками уваги та подарувати світлі емоції допоможуть красиві листівки та чуттєві слова у привітаннях з нагоди 8 березня, які ми зібрали для вас у матеріалі нижче.

Привітання з 8 березня у листівках, віршах та прозі

Хай 8 березня несе нам втіху
Кохання й щирих почуттів.

Щоб ми не знали від любові лиха
І за собою спалених мостів.

Хай пестять і кохають нас чоловіки
Бо того варті ми - розкішні, хижі й лагідні жінки!

***

Усміхніться! Тане сніг,
Щастя падає до ніг,
Нині ваш весняний день
Квітів, сонця і пісень!

Хай теплом зігріє він
Дружби радісні хвилини,
Принесе як дар любов,
Усміхайтесь знов і знов!

***

***

Поети вам присвячують сонети,
Чоловіки дарують вам букети.

Кохані, любі, чарівні жінки,
Ви наші музи, витоки натхнення.

Про вас всі наші мрії потаємні.
Зі святом вас, найкращі квіточки!

***

Вітаю вас із 8 березня! Прийміть побажання добра, любові, удачі, щастя, завжди гарного настрою, міцного здоров'я, успішної кар'єри, приємних компліментів, дорогих подарунків та справжнього жіночого щастя!

***

***

З 8 березня, красуня,
Будь щаслива і кохана,
Принесе нехай натхнення
Ця пора тобі весняна.

***

Теплий промінь березневий
Розбудив дзвінку весну,
Ароматом квітів перших
День святковий огорнув.

Він вітання мої щирі
Несе дамі самій милій,
Щоб жила в добрі і мирі
Щоб здійснились твої мрії,

Щоб коханою була,
Щоб у радості цвіла!

***

***

Хай пролісок перший тобі дарує ніжність,
А сонце весняне дарує тепло,
У березні вітер несе хай надію,
І щастя, і радість, і тільки добро!

***

У весняне свято 8 березня бажаю чарівного настрою, ніжних обіймів, стрімких успіхів у кар'єрі, яскравих емоцій та вражень, щасливих усмішок. Нехай у житті буде безліч сонячних днів, як ці світлі побажання від щирого серця у сьогоднішнє весняне свято!

***

***

В цей день чудовий і весняний,
Мамі квітку подарю,
І скажу, що ти прекрасна,
Щиро я тебе люблю.

Я для мами все пороблю,
Лише мама ти скажи,
Адже в тебе нині свято
Ти всміхайся, не тужи!

***

Земля зітхає ледве чутно
І прокидається від сну...
І березень дарує чудо,
Розпочинаючи весну.

Це чудо - в усмішках чарівних,
У морі квітів навкруги.
Ми вас вітаємо царівни,
Найкращі, милі, дорогі.

***

Кохана, вітаю тебе з 8 березня! Хочу побажати, щоб ти підкорила всі вершини та досягла закордонних висот. Мені дуже хочеться, щоб ти посміхалася і раділа життю не лише у свята. Нехай щодня приносить тобі задоволення. Ніколи не забувай, що ти найкраща, і я люблю тебе!

***

***

Нехай до твоїх ніг кладуть серця без бою.
В захопленні п'яніють без вина.
Нехай не гасне полум'я любові,
Нехай в душі завжди цвіте весна.

***

Хай губки ніколи не дуються,
Всі страви самі хай готуються,
Білизна переться хай також сама,
Хай робляться справи усі жартома!

У постіль тобі нехай кави горнятко
Щоранку несе чоловік твій - мій татко!
Живеться тобі як в раю хай - так само!
Вітаю тебе з 8 березням, мамо!

**

***

З 8 березня, мої щирі найтепліші привітання! Бажаю, щоб у душі завжди була весна! Нехай любов насиченими позитивом променями осяює шлях навіть у непроглядній темряві, даруючи надію та посмішку!

***

З 8 березня, кохана! Тобі дарую ночі я і дні,
Думки свої, веселі та сумні,
Ти світиш, наче зірка в вишині, -
Мені…

Якщо розлучить доля нас на час,
Люби мене сильніше у сто раз,
Аби вогонь любові не погас
Між нас.

***

Вітаю з березневим святом,
Жіночим, ніжним днем весни!
Любові хочу побажати,
Тепла весняного, краси.

Нехай збуваються всі мрії,
Натхнення ллється через край.
Прекрасних і душі, і тіла,
Піймати щастя без вагань!

***

***

Нехай ваші здобутки ростуть, як листя навесні, а краса розквітає, як вся природа, що прокинулася від зими, адже саме завдяки їй ми завжди так поспішаємо на роботу. З 8 березня вас, любі колеги!

***

Тебе з весною я вітаю,
На 8 березня душевно бажаю.
Щоб плани всі твої збувалися,
І мрії щоб твої розбивалися.

І від хлопців, щоб не було відбою,
Щоб старість зустрічала на прибої.
Безцінна наша, люблю та поважаю!
Завжди такою як є ціную і приймаю!

Нехай в житті все йде як хочеш,
Як у думках тихо пробурмотиш.

***

***

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які крім 8 березня ще існують жіночі свята у різних країнах світу.

А також писали, які подарунки приносять невдачу, та що не варто дарувати чи приймати.

Читайте РБК-Україна в Google News
свято в Україні8 мартаподравления