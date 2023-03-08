Красивые милые поздравления с 8 марта для женщин

Поздравления с 8 марта в открытках, стихах и прозе

Желаю в этот женский день весенний,

Чтоб жизнь дарила много сказочных мгновений,

Чтоб воплощались грезы, сны, мечты и планы,

Чтоб были чувства и взаимны, и желанны.

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Пусть весенние подарки восхищают:

Солнце в небе, первые цветы,

И 8 марта исполняет

Самые заветные мечты!

Радостных улыбок и удачи,

Искренних признаний, нежных слов!

Мир вокруг становится пусть ярче,

Как букет в душе цветет любовь!

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Желаю тебе 8 марта

Здоровья, радостных вестей!

Весенних солнечных денечков

И зеленеющих полей!

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Поздравляю вас с 8 марта! Примите пожелания добра, любви, удачи, счастья, всегда хорошего настроения, отличного здоровья, успешной карьеры, приятных комплиментов, дорогих подарков и настоящего женского счастья!

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Желаю жить без всяких стрессов

И не набрать ни грамма веса.

Пускай мужчины обожают,

Пылинки каждый день сдувают.

***

Солнышко сияет ясно

В эти мартовские дни.

Дарит теплоту и ласку,

Как от маминой руки!

Для моей любимой мамы

Льются лучики с небес.

С праздником весны, родная,

Счастья, мамочка, тебе!

***

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Пусть первый подснежник

Подарит Вам нежность!

Весеннее солнце подарит тепло!

А мартовский ветер подарит надежду,

И счастье, и радость, и только добро!

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В весенний праздник 8 марта желаю волшебного настроения, нежных объятий, стремительных успехов в карьере, ярких эмоций и впечатлений, счастливых улыбок. Пусть в жизни будет множество солнечных дней, как эти светлые пожелания от чистого сердца в сегодняшний весенний праздник!

***

***

Любимая, родная, дорогая,

Я в праздник женский искренне желаю,

Как солнышко быть ласковой и ясной,

Желанной быть, загадочной, прекрасной.

Желаю, чтоб почаще улыбалась,

И глаз родных тревога не касалась,

Тебя ценю, жена, и обожаю,

Другой такой я женщины не знаю.

***

Мамочка моя родная,

С 8 Марта, дорогая!

Я скажу тебе любя,

Лучше в мире нет тебя.

Я тебе желаю счастья,

Пусть уходят все ненастья.

Красоты, любви, тепла

Будь здоровой ты всегда!

***

Любимая, поздравляю тебя с 8 Марта! Хочу пожелать, чтобы ты покорила все вершины и достигла заграничных высот. Мне очень хочется, чтобы ты улыбалась и радовалась жизни не только по праздникам. Пусть каждый день доставляет тебе удовольствие. Никогда не забывай, что ты самая лучшая, и я люблю тебя!

***

***

Пусть глаза сияют ярко

От любви, тепла, подарков.

Жизни - радостной, приятной!

Поздравляю с 8 марта!

***

Кто сделать счастье бесконечным

Способен? Только ты одна!

Я в Женский день скажу сердечно,

Моя волшебная жена,

Что ты всех барышень прелестней.

И нынче стану я желать,

Чтоб жизнь была всегда чудесной,

(Я буду в этом помогать).

Тепла, душевного покоя,

Здоровья, радости, добра -

Я буду каждый день с тобою

Любить сильнее, чем вчера!

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С 8 марта, мои искренние самые теплые поздравления! Желаю, чтобы в душе всегда была весна! Пусть любовь насыщенными позитивом лучами освещает дорогу даже в непроглядной тьме, даря надежду и улыбку!

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Самых прекрасных и самых любимых,

Женщин, красивых, неповторимых.

С праздником женским мы вас поздравляем,

Самого лучшего в жизни желаем.

Будьте любимы всегда и желанны,

Ласковы, нежны и долгожданны.

В жизни - эмоций чудесных и ярких!

С праздником, женщины, вас! С 8 марта!

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Судьба подарила мне ангелочка -

Красивую, умную, лучшую дочку!

И я с 8 Марта тебя поздравляю,

Любимая, милая, дочка родная!

Пускай в твоей жизни лишь солнышко светит,

Будь самой счастливою ты на планете.

Влюбляйся, танцуй, веселись и мечтай,

Пусть жизнь твоя будет похожей на рай!

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Пусть ваши доходы растут, как листья весной, а красота расцветает, как вся природа, пробудившаяся от зимы, ведь именно благодаря ей мы всегда так спешим на работу. С 8 марта вас, милые коллеги!

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Сестренка, в день 8 Марта

Желаю страсти и азарта,

Признаний, много нежных слов,

Подарков, радости, цветов,

Улыбок, чуткого вниманья,

Сочувствия и пониманья,

И солнышко пускай целует,

А муж пусть ценит и балует.

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