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Красим яйца к Пасхе тем, что есть на каждой кухне: самые оригинальные способы

Фото: Чем можно оригинально и экономно покрасить яйца на Пасху (unsplash-com)
Автор: Анна Шиканова

На Пасху в Украине традиционно украшают яйца. Это могут быть более сложные рисунки – писанка. А могут быть любые варианты из подручных средств – этим можно заняться вместе с детьми. Самыми популярными средствами всегда были – луковая шелуха и свекольный сок.

Однако есть еще много средств, которыми можно сделать скорлупу яиц яркой и праздничной из средств на вашей кухне. Об этом рассказали в ТСН.

Важные советы при окраске яиц:

  • Чтобы краска ложилась ровно – протрите яйца спиртом перед тем как варить
  • Чтобы при варке яйца не треснули – добавьте в воду ложку соли
  • При окрашивании яиц вместе с детьми – используйте только натуральные красители
  • После окрашивания натрите яйца растительным маслом – они будут блестеть

Чем красить яйца на Пасху

Луковая шелуха. Собираем шелуху, заливаем водой и варим полчаса. Даем настояться отвару, кладем в кастрюлю сырые яйца и отвариваем до готовности. Чтоб цвет был темнее – возьмите больше шелухи. Интересный фокус – на яйца можно надеть сеточку, и их окраска станет оригинальной.

Крапива и шпинат. Нарежьте крапиву и шпинат, положите в кастрюлю, туда же – сырые яйца и отварите. Чем больше травы – тем насыщеннее будет цвет.

Куркума. Возьмите сухую куркуму и растворите в горячей воде. Дайте остыть и сварите в этой воде яйца – они будут красивого желтого цвета.

Фиалка. Возьмите цветы фиалки и залейте их горячей водой, оставьте отвар на несколько часов. Затем положите туда яйца и оставьте на ночь. Если хотите нежный лавандовый цвет – добавьте в отвар пару капель лимонного сока.

Клюквенный сок. Выдавите из клюквы сок и отварите в нем яйца. Оставьте их в этом отваре на ночь. Яйца будут красивого розового цвета.

Красная капуста. Листьями краснокочанной капусты можно натереть вареные яйца – у вас получатся синий цвет или писанки с синими узорами.

Молотый кофе. Если яйца отварить в отваре из молотого кофе, то вы получите коричневые или бежевые писанки.

Листья укропа. Берем веточку укропа, заворачиваем в нее яйцо, надеваем на нее чулок и отвариваем в луковой шелухе – получатся интересные писанки с узором.

Шелковый узор. Берем кусочек шелка, заворачиваем в него яйцо и закрепляем иглами или булавками, а потом отвариваем в уксусе. Получится оригинальный шелковый рисунок.

Резинки. Возьмите тоненькие резинки и создайте свой геометрический рисунок на яйцах, а потом отварите в любом красителе.

Воск. Растопите восковую свечу, возьмите спичку и нанесите воском на уже отваренные яйца узор. Потом опустите яйца в охлажденную краску, чтобы закрасить чистые участки. Потом воск можно соскоблить или нагреть над зажженной свечой и вытереть.

Глазированная посыпка. Яйца нужно отварить, а потом нанести на скорлупу клей. Потом обвалять писанку в яркой посыпке и дать высохнуть. Употреблять в пищу такие яйца будет нельзя!

Напомним, ранее мы писали о том, какие есть 4 главных правила празднования Пасхи в 2022 году.

А также рассказывали о том, как приготовить закарпатскую паску по старинному рецепту.

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