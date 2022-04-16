Красим яйца к Пасхе тем, что есть на каждой кухне: самые оригинальные способы

Важные советы при окраске яиц:

Чтобы краска ложилась ровно – протрите яйца спиртом перед тем как варить

Чтобы при варке яйца не треснули – добавьте в воду ложку соли

При окрашивании яиц вместе с детьми – используйте только натуральные красители

После окрашивания натрите яйца растительным маслом – они будут блестеть

Чем красить яйца на Пасху

Луковая шелуха. Собираем шелуху, заливаем водой и варим полчаса. Даем настояться отвару, кладем в кастрюлю сырые яйца и отвариваем до готовности. Чтоб цвет был темнее – возьмите больше шелухи. Интересный фокус – на яйца можно надеть сеточку, и их окраска станет оригинальной.

Крапива и шпинат. Нарежьте крапиву и шпинат, положите в кастрюлю, туда же – сырые яйца и отварите. Чем больше травы – тем насыщеннее будет цвет.

Куркума. Возьмите сухую куркуму и растворите в горячей воде. Дайте остыть и сварите в этой воде яйца – они будут красивого желтого цвета.

Фиалка. Возьмите цветы фиалки и залейте их горячей водой, оставьте отвар на несколько часов. Затем положите туда яйца и оставьте на ночь. Если хотите нежный лавандовый цвет – добавьте в отвар пару капель лимонного сока.

Клюквенный сок. Выдавите из клюквы сок и отварите в нем яйца. Оставьте их в этом отваре на ночь. Яйца будут красивого розового цвета.

Красная капуста. Листьями краснокочанной капусты можно натереть вареные яйца – у вас получатся синий цвет или писанки с синими узорами.

Молотый кофе. Если яйца отварить в отваре из молотого кофе, то вы получите коричневые или бежевые писанки.

Листья укропа. Берем веточку укропа, заворачиваем в нее яйцо, надеваем на нее чулок и отвариваем в луковой шелухе – получатся интересные писанки с узором.

Шелковый узор. Берем кусочек шелка, заворачиваем в него яйцо и закрепляем иглами или булавками, а потом отвариваем в уксусе. Получится оригинальный шелковый рисунок.

Резинки. Возьмите тоненькие резинки и создайте свой геометрический рисунок на яйцах, а потом отварите в любом красителе.

Воск. Растопите восковую свечу, возьмите спичку и нанесите воском на уже отваренные яйца узор. Потом опустите яйца в охлажденную краску, чтобы закрасить чистые участки. Потом воск можно соскоблить или нагреть над зажженной свечой и вытереть.

Глазированная посыпка. Яйца нужно отварить, а потом нанести на скорлупу клей. Потом обвалять писанку в яркой посыпке и дать высохнуть. Употреблять в пищу такие яйца будет нельзя!