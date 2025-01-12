Кращий вік для весілля. У скільки років ідеально виходити заміж і одружуватися в Україні

Середній вік вступу до шлюбу в Україні

Згідно з офіційними статистичними даними, середній вік для укладення шлюбу в Україні поступово зростає. Якщо ще 20 років тому жінки найчастіше виходили заміж у 20-23 роки, а чоловіки - у 24-27 років, то зараз ці показники виглядають інакше.

Так, останнім часом середній вік жінок, які одружуються, становить 26-28 років, а середній вік чоловіків - 29-32 роки.

Експерти пов’язують це зі змінами в суспільстві, зокрема зростанням ролі освіти (більшість тепер отримують вищу освіту, яка завершується у 22-23 роки), кар’єри та фінансової стабільності перед створенням сім’ї.

Це оптимальний вік?

Психологи стверджують, що до 25 років більшість людей тільки починають розуміти свої особисті потреби, цінності та життєві пріоритети. Досягнення емоційної зрілості допомагає уникнути імпульсивних рішень і зробити більш усвідомлений вибір партнера.

Крім того, вступ у шлюб у віці 26-30 років дозволяє завершити навчання, отримати професію та побудувати перші кар’єрні успіхи. Це створює стабільну основу для сімейного життя.

Також варто зазначити, що у молодому віці багато пар зіштовхуються з фінансовими труднощами, що часто стає причиною конфліктів. А от шлюб після 26 років дає більше шансів накопичити кошти для спільного життя.

Це вік також хороший і для народження першої дитини у жінок. І хоча деякі лікарі та вчені називають найкращим віком для першої вагітності вік до 25 років, однак Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує планувати вагітність у віці від 20 до 34 років - у цьому віці ризики ускладнень мінімальні, а організм жінки перебуває у найкращій фізіологічній формі.

Що впливає на вибір часу для шлюбу?

Соціальні фактори. Сучасні українці все більше орієнтуються на європейські стандарти, де шлюб у 30 років вважається нормою.

Економічна ситуація і війна. Нестабільна економіка змушує багатьох відкладати шлюб, оскільки пари прагнуть спершу створити міцний фінансовий фундамент і мати “впевненість у завтрашньому дні".

Особисті пріоритети. Подорожі, самореалізація та здобуття нових навичок стали важливими аспектами для молоді.

Зі вступом у шлюб не треба поспішати (фото: Freepik.com)

Що кажуть традиції та культура?

В українських традиціях раніше шлюб у ранньому віці вважався нормою. У сільській місцевості донині можна зустріти пари, які одружуються одразу після закінчення школи.

Однак у великих містах усе частіше переважає прагнення молоді здобути освіту та стати на ноги перед створенням сім’ї.

Також багато українців сьогодні віддають перевагу домашньому партнерству без укладання офіційного шлюбу.

Думка експертів про оптимальний вік для одруження і заміжжя

Психологи сьогодні зазвичай радять не поспішати з одруженням до 25 років, адже в цьому віці людина тільки формує свою особистість. Шлюб на основі зрілих рішень має більше шансів бути успішним.

Сімейні консультанти додають: спільне життя вимагає навичок комунікації, компромісу та вміння працювати в команді. Це легше дається парам, які одружуються у більш свідомому віці.

Більше того, згідно статистичних даних, шлюби, укладені українцями після 26-30 років, мають нижчий рівень розлучень, адже партнери краще підготовлені до спільного життя.

У 2025 році українська молодь, вважають експерти, швидше за все, продовжуватиме обирати більш усвідомлений підхід до шлюбу, обґрунтований прагненням до стабільності та гармонії.

Як зрозуміти, що пора одружуватися чи виходити заміж?

Звісно, вік, коли краще виходити заміж, залежить від особистих обставин, адже кожна людина індивідуальна. Але умовно можна виділити кілька критеріїв, які свідчать про готовність до шлюбу:

ви відчуваєте емоційну і психологічну стабільність

ви маєте фінансову базу для спільного життя

ви готові брати відповідальність за партнера та сім’ю

Головне - не орієнтуватися на соціальні стереотипи, а обирати найкращий момент для себе. Знайдіть свій ідеальний час і побудуйте щасливі стосунки на основі взаємної любові та поваги.