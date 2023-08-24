Кращі привітання з Днем Незалежності в прозі та віршах для найрідніших

Привітання з Днем Незалежності в прозі (СМС)

З Днем Незалежності! Бажаю тобі миру та щасливого майбутнього. Нехай наша країна завжди буде вільною та процвітаючою. Слава Україні!

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Нехай цей день принесе тобі радість, гордість та віру у світле майбутнє. Майбутнє - в Україні! Разом ми сильніші!

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У День Незалежності хочу побажати тобі міцного здоров'я, невичерпної енергії та нескінченного оптимізму. Нехай твої мрії збуваються, а Україна процвітає на твоїх очах!

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Сьогодні наша країна святкує День Незалежності - день гідності, сили та віри у себе. Бажаю тобі відчувати цю силу всередині себе, і щоб наші спільні досягнення завжди нагадували про важливість єдності та патріотизму.

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Нехай віра в себе завжди підтримує тебе на шляху до успіху, а патріотизм і любов до України світить тобі яскравіше за сонце.

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З Днем Незалежності! Бажаю завжди відчувати себе гідним громадянином нашої країни та прикладом патріотизму для інших. Слава Україні!

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Нехай цей День Незалежності принесе тобі нові здобутки та великі досягнення. Бажаю тобі долати всі перешкоди на шляху до своїх мрій, як це зробили наші предки заради нашої свободи!

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День Незалежності - час, коли наші серця наповнюються гордістю за нашу Україну. Бажаю тобі невичерпної енергії для творчості та плідної праці на благо нашої держави.

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З нагоди Дня Незалежності, бажаю тобі завжди залишатися сильним та рішучим у досягненні своїх цілей. Нехай твої зусилля сприяють розвитку нашої держави та принесуть гордість тобі та твоїм нащадкам!

Привітання з Днем Незалежності у віршах

Нині свято нашого народу,

Свято України, її роду.

Ще пройти доріг нам слід багато...

Свято майбуття, надії свято.

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Щастя й удачі нам -

Усім українським донькам й синам!

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Любіть Україну у сні й наяву,

Вишневу свою Україну,

Красу її, вічно живу і нову,

І мову її солов'їну.

З Днем Незалежності!

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З Днем Незалежності вітаю!

Миру, щастя, злагоди бажаю.

Нехай це свято наснаги доливає,

В майбутнє краще доля стежку прокладає.

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Моя пісенна країна

Зоветься у світі Україна.

І у веселім дружнім крузі

Пісні співають добрі друзі.

З Днем Незалежності, друже!

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Наш український древній рід

Такі державні заложив основи,

Що скільки буде існувати світ -

Нас не здолають у житті ніколи!