Кращі привітання з Днем Незалежності в прозі та віршах для найрідніших

Сьогодні, 24 серпня, привітайте своїх рідних і друзів із Днем Незалежності України найтеплішими словами або СМС та подаруйте їм віру у світле майбутнє нашої країни!
Styler зібрав душевні привітання в прозі, віршах і картинках з цим великим святом.
З Днем Незалежності! Бажаю тобі миру та щасливого майбутнього. Нехай наша країна завжди буде вільною та процвітаючою. Слава Україні!
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Нехай цей день принесе тобі радість, гордість та віру у світле майбутнє. Майбутнє - в Україні! Разом ми сильніші!
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У День Незалежності хочу побажати тобі міцного здоров'я, невичерпної енергії та нескінченного оптимізму. Нехай твої мрії збуваються, а Україна процвітає на твоїх очах!
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Сьогодні наша країна святкує День Незалежності - день гідності, сили та віри у себе. Бажаю тобі відчувати цю силу всередині себе, і щоб наші спільні досягнення завжди нагадували про важливість єдності та патріотизму.
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Нехай віра в себе завжди підтримує тебе на шляху до успіху, а патріотизм і любов до України світить тобі яскравіше за сонце.
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З Днем Незалежності! Бажаю завжди відчувати себе гідним громадянином нашої країни та прикладом патріотизму для інших. Слава Україні!
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Нехай цей День Незалежності принесе тобі нові здобутки та великі досягнення. Бажаю тобі долати всі перешкоди на шляху до своїх мрій, як це зробили наші предки заради нашої свободи!
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День Незалежності - час, коли наші серця наповнюються гордістю за нашу Україну. Бажаю тобі невичерпної енергії для творчості та плідної праці на благо нашої держави.
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З нагоди Дня Незалежності, бажаю тобі завжди залишатися сильним та рішучим у досягненні своїх цілей. Нехай твої зусилля сприяють розвитку нашої держави та принесуть гордість тобі та твоїм нащадкам!
Нині свято нашого народу,
Свято України, її роду.
Ще пройти доріг нам слід багато...
Свято майбуття, надії свято.
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Щастя й удачі нам -
Усім українським донькам й синам!
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Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
З Днем Незалежності!
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З Днем Незалежності вітаю!
Миру, щастя, злагоди бажаю.
Нехай це свято наснаги доливає,
В майбутнє краще доля стежку прокладає.
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Моя пісенна країна
Зоветься у світі Україна.
І у веселім дружнім крузі
Пісні співають добрі друзі.
З Днем Незалежності, друже!
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Наш український древній рід
Такі державні заложив основи,
Що скільки буде існувати світ -
Нас не здолають у житті ніколи!
Нагадаємо, раніше ми писали про те, якими символами найбільше зараз пишаються українці.
А ще ми розповідали, які обмеження у День Незалежності будуть у різних областях.