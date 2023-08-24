Лучшие поздравления с Днем Независимости в прозе и стихах для самых родных

Сегодня, 24 августа, поздравьте своих родных и друзей с Днем Независимости Украины теплыми словами или СМС и подарите им веру в светлое будущее нашей страны!
Styler собрал душевные приветствия в прозе, стихах и картинках с этим большим праздником.
С Днем Независимости! Желаю тебе мира и счастливого будущего. Пусть наша страна всегда будет свободной и преуспевающей. Слава Украине!
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Пусть этот день принесет радость, гордость и веру в светлое будущее. Будущее – в Украине! Вместе мы сильнее!
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В День Независимости хочу пожелать тебе крепкого здоровья, неистощимой энергии и нескончаемого оптимизма. Пусть твои мечты сбываются, а Украина процветает на твоих глазах!
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Сегодня наша страна отмечает День Независимости - день достоинства, силы и веры в себя. Желаю тебе чувствовать эту силу внутри себя, и чтобы наши общие достижения всегда напоминали о важности единства и патриотизма.
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Пусть вера в себя всегда поддерживает тебя на пути к успеху, а патриотизм и любовь к Украине светит тебе ярче солнца.
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С Днем Независимости! Хочу всегда чувствовать себя достойным гражданином нашей страны и примером патриотизма для других. Слава Украине!
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Пусть этот День Независимости принесет тебе новые достижения и большие победы. Желаю тебе преодолевать все препятствия на пути к своим мечтам, как это сделали наши предки ради нашей свободы!
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День Независимости - время, когда наши сердца наполняются гордостью за нашу Украину. Желаю тебе неистощимой энергии для творчества и плодотворного труда на благо нашего государства.
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По случаю Дня Независимости желаю тебе всегда оставаться сильным и решительным в достижении своих целей. Пусть твои усилия способствуют развитию нашего государства и принесут гордость тебе и потомкам!
Ныне праздник нашего народа,
Праздник Украины, ее рода.
Еще пройти дорог нам следует много...
Праздник будущего, надежды праздник.
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Счастья и удачи нам
Всем украинским дочерям и сыновьям!
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Любите Украину во сне и наяву,
Вишневую свою Украину,
Красоту ее, вечно живую и новую,
И язык ее соловьиный.
С Днем Независимости!
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С Днем Независимости поздравляю!
Мира, счастья, согласия желаю.
Пусть этот праздник воодушевления доливает,
В будущее лучшее судьба тропинку прокладывает.
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Моя песенная страна
Зовется в мире Украина.
И в веселом дружеском кругу
Песни поют хорошие друзья.
С Днем Независимости, друг!
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Наш украинский древний род
Такие государственные заложил основы,
Что сколько будет существовать мир
Нас не одолеют в жизни никогда!
Напомним, ранее мы писали о том, какими символами больше всего гордятся украинцы.
А еще мы рассказывали, какие ограничения в День Независимости будут в разных областях.