Лучшие поздравления с Днем Независимости в прозе и стихах для самых родных

Поздравление с Днем Независимости в прозе (СМС)

С Днем Независимости! Желаю тебе мира и счастливого будущего. Пусть наша страна всегда будет свободной и преуспевающей. Слава Украине!

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Пусть этот день принесет радость, гордость и веру в светлое будущее. Будущее – в Украине! Вместе мы сильнее!

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В День Независимости хочу пожелать тебе крепкого здоровья, неистощимой энергии и нескончаемого оптимизма. Пусть твои мечты сбываются, а Украина процветает на твоих глазах!

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Сегодня наша страна отмечает День Независимости - день достоинства, силы и веры в себя. Желаю тебе чувствовать эту силу внутри себя, и чтобы наши общие достижения всегда напоминали о важности единства и патриотизма.

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Пусть вера в себя всегда поддерживает тебя на пути к успеху, а патриотизм и любовь к Украине светит тебе ярче солнца.

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С Днем Независимости! Хочу всегда чувствовать себя достойным гражданином нашей страны и примером патриотизма для других. Слава Украине!

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Пусть этот День Независимости принесет тебе новые достижения и большие победы. Желаю тебе преодолевать все препятствия на пути к своим мечтам, как это сделали наши предки ради нашей свободы!

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День Независимости - время, когда наши сердца наполняются гордостью за нашу Украину. Желаю тебе неистощимой энергии для творчества и плодотворного труда на благо нашего государства.

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По случаю Дня Независимости желаю тебе всегда оставаться сильным и решительным в достижении своих целей. Пусть твои усилия способствуют развитию нашего государства и принесут гордость тебе и потомкам!

Поздравления с Днем Независимости в стихах

Ныне праздник нашего народа,

Праздник Украины, ее рода.

Еще пройти дорог нам следует много...

Праздник будущего, надежды праздник.

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Счастья и удачи нам

Всем украинским дочерям и сыновьям!

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Любите Украину во сне и наяву,

Вишневую свою Украину,

Красоту ее, вечно живую и новую,

И язык ее соловьиный.

С Днем Независимости!

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С Днем Независимости поздравляю!

Мира, счастья, согласия желаю.

Пусть этот праздник воодушевления доливает,

В будущее лучшее судьба тропинку прокладывает.

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Моя песенная страна

Зовется в мире Украина.

И в веселом дружеском кругу

Песни поют хорошие друзья.

С Днем Независимости, друг!

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Наш украинский древний род

Такие государственные заложил основы,

Что сколько будет существовать мир

Нас не одолеют в жизни никогда!