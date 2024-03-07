Кращі фільми про сильних жінок, які самі досягли блискучого успіху

За статевою ознакою (On the Basis of Sex)

Фільм 2018 року грунтується на реальних подіях і розповідає про історію жінки на ім'я Рут Гінзбург, яка в середині 50-х років змогла вступити до Гарвардської юридичної школи (ставши однією з 9 дівчат серед сотень чоловіків).

Завдяки власній вдачі та витримці вона стала верховним суддею США - першою суддею-єврейкою та кумиром мільйонів.

За статевою ознакою (кадр із фільму: ua.kinorium.com)

Приховані фігури (Hidden Figures)

Фільм 2016 року - історична драма про трьох темношкірих жінок, які зробили величезний внесок у розвиток NASA та взяли участь у підготовці до польоту в космос першого астронавта США.

Залишити свій слід в історії цим дивовижним жінкам дозволили не лише професійні знання, але й сильна воля та серйозні амбіції.

Приховані фігури (кадр із фільму: ua.kinorium.com)

Квітка пустелі (Desert Flower)

Фільм 2009 року розповідає реальну історію життя видатної моделі Варіс Діріє, що є спеціальним послом ООН і творцем фонду боротьби з жорстокими обрядами свого народу.

Все починається з того, що 13-річна сомалійська дівчинка тікає з дому та після довгих поневірянь дістається, врешті-решт, Лондона.

Квітка пустелі (кадр із фільму: ua.kinorium.com)

Голда (Golda)

Фільм 2023 року є біографічною стрічкою про унікальну жінку - прем'єр-міністра Ізраїлю Голду Меїр.

Цікаво, що ця видатна особа народилася в Києві (за часів Російської імперії) в родині євреїв, а в 1906 році - емігрувала разом із сім'єю до США.

Голда (кадр із фільму: ua.kinorium.com)

Бути Астрід Ліндгрен (Unga Astrid)

Фільм 2018 року розповідає про шведську авторку історій про рудоволосу Пеппі, Малюка і Карлсона, а також Еміля з Леннебергу.

Ця стрічка - про становлення Астрід Ліндгрен як письменниці, з усіма викликами долі та стражданнями на шляху до слави.

Бути Астрід Ліндгрен (кадр із фільму: ua.kinorium.com)

Агора (Agora)

Фільм 2009 року розповідає про Гіпатію - дочку олександрійського математика Теона.

З раннього дитинства дівчинка відрізнялася критичним розумом та схильністю до наук, займалася астрологією, математикою та філософією. Правителі стародавнього Єгипту поважали її та прислухалися до неї.

Агора (кадр із фільму: ua.kinorium.com)

Стежки (Tracks)

Фільм 2013 року розповідає про жінку на ім'я Робін Девідсон, яка вирішує самотужки перетнути австралійську пустелю та дістатися Індійського океану. Компанію їй при цьому мають скласти лише собака й чотири верблюди.

Дізнавшись про амбітні плани дівчини, журнал National Geographic пропонує їй у супровід фотографа - щоб зняти подорож і зробити дорожні замітки.

Стежки (кадр із фільму: ua.kinorium.com)