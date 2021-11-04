Диетолог назвала продукты, которые "выращивают" целлюлит на ваших бедрах

Борьба с целлюлитом является едва ли не главной войной XX-XXI веков. Сейчас апельсиновую корку уже признали надуманной болезнью, а целлюлит - вторичным половым признаком у женщин. В то же время кожу на бедрах, а иногда и животе девушки всех возрастов мечтают сделать гладкой, нежной и шелковистой. Диетологи говорят, что для этого нужен комплексный подход, и питание - является очень важным пунктом в нем.

Напитки, содержащие кофеин

В этот список, по мнению диетолога, входят кофе, а также другие напитки, в составе которых есть это вещество.

"Избыток кофеина нарушает кровоснабжение. В итоге подкожная клетчатка, и так страдающая от нарушения микроциркуляции при приеме кофе, будет усиливать образование целлюлита", - подчеркнула эксперт.

Сахар и соль

Избыток сладкого усиливает синтез инсулина, что приводит к образованию лишнего жира в проблемных местах, что может ухудшать ваш внешний вид. Кроме того сахар повреждает стенки сосудов, из-за чего увеличивается отечность, что делает неровности на коже более заметными.

Соль же приводит к отечности из-за того, что задерживает жидкость в организме.

Фастфуд и полуфабрикаты

Такие продукты ведут не только к набору лишнего веса, но и ухудшают состояние вашей кожи.

Алкоголь

Спиртные напитки приводят к дисбалансу гормонов эстрогена и тестостерона, и как следствие увеличению проявления целлюлита.

Чтобы избавиться от проблемы, диетолог рекомендует: