Диетолог назвала продукты, которые "выращивают" целлюлит на ваших бедрах
Борьба с целлюлитом является едва ли не главной войной XX-XXI веков. Сейчас апельсиновую корку уже признали надуманной болезнью, а целлюлит - вторичным половым признаком у женщин. В то же время кожу на бедрах, а иногда и животе девушки всех возрастов мечтают сделать гладкой, нежной и шелковистой. Диетологи говорят, что для этого нужен комплексный подход, и питание - является очень важным пунктом в нем.
Список запрещенных продуктов назвала Елена Кален.
Напитки, содержащие кофеин
В этот список, по мнению диетолога, входят кофе, а также другие напитки, в составе которых есть это вещество.
"Избыток кофеина нарушает кровоснабжение. В итоге подкожная клетчатка, и так страдающая от нарушения микроциркуляции при приеме кофе, будет усиливать образование целлюлита", - подчеркнула эксперт.
Сахар и соль
Избыток сладкого усиливает синтез инсулина, что приводит к образованию лишнего жира в проблемных местах, что может ухудшать ваш внешний вид. Кроме того сахар повреждает стенки сосудов, из-за чего увеличивается отечность, что делает неровности на коже более заметными.
Соль же приводит к отечности из-за того, что задерживает жидкость в организме.
Фастфуд и полуфабрикаты
Такие продукты ведут не только к набору лишнего веса, но и ухудшают состояние вашей кожи.
Алкоголь
Спиртные напитки приводят к дисбалансу гормонов эстрогена и тестостерона, и как следствие увеличению проявления целлюлита.
Чтобы избавиться от проблемы, диетолог рекомендует:
- проходить процедуры обертывания,
- специальный массаж,
- использовать контрастный душ,
- повысить двигательную активность,
- придерживаться принципов здорового питания и следить за водным балансом.
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