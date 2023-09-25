Краще б їх ніколи не було! 5 найганебніших українських фільмів.

Далеко не завжди своє - значить найкраще. В українському світі кіно є кілька стрічок, які, м’яко кажучи провалилися. І не лише в сенсі рейтингів, а в сенсі сюжетів, візуалу та акторської гри.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 5 найневдаліших фільмів від українських творців.
При підготовці матеріалу були використані джерела: YouTube канал Geek Journal.
Оксана Байрак колись робила культові фільми та серіали, які зачіпали серця глядачів. Проте цей фільм став чи ненайгіршим в історії кар’єри зрадниці Байрак.
Обраниця (фото: Кіноріум)
Сюжет - мелодрама, яка не підкріплена гострими поворотами та зовсім не чіпляє ані сюжет, ані акторська гра. Сімейне життя, зрада та нове життя героїні, яке сповнене страждань. Тому, цей фільм й 4 бали ледве набрав.
Ця історія не зібрала навіть 5 балів у рейтингу, адже її сюжет не став надто зрозумілим для глядача.
Після першої частини фільму головний герой Ігор втрачає свою чоловічу силу, а його кохана дружина намагається повернути йому цю силу різними не надто традиційними способами.
Фільм зрадниці Оксани Байрак, що було знято в Україні не зробив таких рейтингів як раніше. Він також не дістав навіть 5 балів у рейтингу.
Поділись своїм щастям (фото: кіноріум)
Але його сюжет як і завжди драматичний та закручений. Історія розповідає про сурогатне материнство і важку долю головної героїні.
Подейкують, що друга частина фільму, майже нічим не відрізняється від першої. Все ті ж самі герої, пригоди, сімейні драми.
Лише француз змінився на поляка, який, до речі дуже не емоційно відігравав свої сцени та не надто сподобався глядачам.
Цей фільм не зміг заробити високий рейтинг і зібрати захват серед глядачів. У його сюжеті розгортається така історія - в місті N, яке знаходиться неподалік від столиці, троє старшокласників знаходять занедбані археологічні розкопки язичницького калища.
А після цього в провінції починають відбуватися жахливі та незрозумілі події. Розібратися в яких має намір учитель історії, який нещодавно з'явився в місті.
Фільм розкритиковано за візуал та акторську гру, яка не змогла донести до глядача весь спектр емоцій.