Лучше бы их никогда не было! 5 самых позорных украинских фильмов

Далеко не всегда свое - значит лучшее. В украинском мире кино есть несколько кинолент, которые, мягко говоря, провалились. И не только в смысле рейтингов, а в смысле сюжетов, визуала и актерской игры.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 5 самых неудачных фильмах от украинских создателей.
При подготовке материала были использованы источники: YouTube канал Geek Journal.
Оксана Байрак когда-то делала культовые фильмы и сериалы, затрагивающие сердца зрителей. Однако этот фильм, стал чуть ли не самым ужасным в истории карьеры предательницы Байрак.
Избранное (фото: Кинориум)
Сюжет - мелодрама, не подкрепленная острыми поворотами и совсем не цепляющие ни сюжет, ни актерская игра. Семейная жизнь, измена и новая жизнь героини, полна страданий. Поэтому этот фильм едва ли набрал 4 бала.
Эта история не собрала даже 5 балов в рейтинге, ведь ее сюжет оказался не совсем понятным для зрителя.
После первой части фильма главный герой Игор теряет свою мужскую силу, а его любимая жена пытается вернуть ему эту силу разными и не совсем традиционными способами.
Фильм предательницы Оксаны Байрак, снятый в Украине, не сделал таких рейтингов как раньше. Он также не получил даже 5 баллов в рейтинге.
Поделись своим счастьем (фото: кинориум)
Но его сюжет по-прежнему драматичен и весьма закручен. История повествует о суррогатном материнстве и тяжелой судьбе главной героини.
Поговаривают, что вторая часть фильма почти ничем не отличается от первой. Все те же герои, приключения, семейные драмы.
Только француз сменился поляком, который, кстати, очень не эмоционально отыгрывал свои сцены и не особо понравился зрителям.
Этот фильм не смог заработать высокий рейтинг и собрать восторг среди зрителей. В его сюжете разворачивается такая история - в городе N, который находится недалеко от столицы, трое старшеклассников находят заброшенные археологические раскопки языческого калища.
А после этого, в провинции начинают происходить ужасные и непонятные события. Разобраться в которых намерен недавно появившийся в городе учитель истории.
Фильм подвержен критике из-за визуала и актерскую игру, которая не смогла донести до зрителя весь спектр эмоций.