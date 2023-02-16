Краш українок Валерій Маркус написав, що одружився. І показав нове фото

Відомий український військовий, письменник та блогер Валерій Маркус, якого називають секс-символом української армії, заявив, що одружився. Його заява дуже шокувала українок у мережі.
Про це написав на своїй сторінці в Instagram.
Нещодавно Маркус у своїх соцмережах заявляв, що через деякий час одружується та опублікував фото з котом. Однак, сьогодні він повідомив, що вже одружився.
"Одружився", - написав він та опублікував фото у військовій формі.
Про дружину Маркуса нічого не відомо. Тому можливо, це черговий жарт.
Раніше повідомлялось, що військовий розійшовся зі своєю дівчиною, щоб сконцентруватись на війні.
У коментарях українки не можуть повірити, що Маркус справді одружився. Багато хто вважає, що це алегорія - утілення двопланового зображення, що ґрунтується на приховуванні реальних осіб.
Також жінки написали, що його слова засмутили їх та радять не показувати обраницю у соцмережах. До того дехто з підписників припустив, що він мав на увазі не шлюб, а завуальовано зізнався в коханні Україні:
Раніше ми повідомляли, що український військовий, який втратив руку, одружився прямо у лікарні.
Також ми писали, про секс-символів війни, які вже підкорили серця мільйонів українок.