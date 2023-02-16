Краш українок Валерій Маркус написав, що одружився. І показав нове фото

Що відомо про дружину

Нещодавно Маркус у своїх соцмережах заявляв, що через деякий час одружується та опублікував фото з котом. Однак, сьогодні він повідомив, що вже одружився.

"Одружився", - написав він та опублікував фото у військовій формі.

Валерій Маркус заявив, що одружився (instagram.com/valerii_markus)

Про дружину Маркуса нічого не відомо. Тому можливо, це черговий жарт.

Раніше повідомлялось, що військовий розійшовся зі своєю дівчиною, щоб сконцентруватись на війні.

Реакція українок

У коментарях українки не можуть повірити, що Маркус справді одружився. Багато хто вважає, що це алегорія - утілення двопланового зображення, що ґрунтується на приховуванні реальних осіб.

Також жінки написали, що його слова засмутили їх та радять не показувати обраницю у соцмережах. До того дехто з підписників припустив, що він мав на увазі не шлюб, а завуальовано зізнався в коханні Україні:

Тебе це змусили написати;

Та я вже другий раз відписалася;

Одружився на любові до України;

Для щасливого життя краще її і не показувати;

Шось я думаю, що Маркус одружився з армією;

Скільки розбитих сердець;

Такі слова засмучують незаміжніх дівчат, що мали надію.

Валерій Маркус (instagram.com/valerii_markus)