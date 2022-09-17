Красавцы на охоте: в Чернобыльском заповеднике показали ночную жизнь животных (фото)

В Чернобыльском заповеднике наступила осень. Животные наслаждаются ею по полной, а ночью некоторые из них выходят на охоту.
Звери попали в объектив фотокапканов во время своей ночной жизни, снимки показали на странице Чернобыльского заповедника в Facebook.
Ночная красота леса процветает вместе с ее обитателями. На этих черно-белых снимках вы можете увидеть животных под покровом ночи.
На кадрах можно лицезреть кабанов, косуль, лосей и даже волков.
Напомним, что российские войска захватили Чернобыльскую АЭС в первый день полномасштабной войны, 24 февраля. Тогда около 300 человек, персонал и находившиеся на станции военные стали заложниками оккупантов.
Как потом рассказал один из работников станции, колонна танков приехала в ЧАЭС со стороны Припяти, подошла к одному из корпусов на территории ЧАЭС и направила дуло на здание.
Россияне угрожали "превратить всех в мясо".
Как мы ранее писали, в Чернобыльском заповеднике показали первого животного, прирученного человеком.
А также мы рассказвали, что в Чернобыльском заповеднике показали животных с бакенбардами и гривой.