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Крали даже белье: как российская армия мародерила под Черниговом (видео)

Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российская армия, обломившись в своих попытках взять Чернигов, вынуждена була под натиском украинских военных отступать и в итоге выйти из всей области. При этом оккупанты в пригородах и селах недалеко от Чернигова, в которых занимались мародерством, после себя оставили груды разбитой техники и горы мусора.

Одним из таких населенных пунктов было Вишневое, в котором захватчики разместили свой штаб войск. Жители поселка вспоминают, что в период оккупации в марте российские солдаты обчищали дома и предприятия, грабили людей, массово пьянствовали.

Об этом передает АрмияInform.

Некоторые интервенты накопали себе землянки, другие расселялись в домах местных жителей, которые выехали, спасаясь от войны.

"Российские солдаты, придя на наши земли, мародерили практически круглосуточно. Воровали все, начиная от тракторов и другой сельскохозяйственной техники и заканчивая простой посудой и нательным бельем", - рассказал житель Вишневого Анатолий.

Особенно оккупанты "охотились" за двигателями автомобилей. Мужчина допускает, что это объясняется наличием в них "цветных" металлов.

Сильно досталось от военных РФ местному деревообрабатывающему производству, на территории которого размещались подразделения по обеспечению деятельности российского штаба.

В селе Вишневое под Черниговом российские оккупанты массово мародерили (фото: armyinform.com.ua)

Когда захватчиков выгнали отсюда, рабочие обнаружили, что со станков исчезли все электродвигатели, а еще оккупанты срезали все кабели питания, содержащие цветные металлы.

После себя российские войска оставили в селе Вишневое кучу мусора, и прочую своею амуницию (фото: armyinform.com.ua)

Анатолий также говорит, что людей поразили условия солдатского быта рашистов. Так, солдаты и офицеры справляли нужду просто там, где спали.

Видео: в Вишневом под Черниговом рассказали, что происходило во время российской оккупации села

Напомним, ранее жители Гостомеля рассказали о зверствах российских военных - люди стали свидетелями расстрелов захватчиками своих соседей.

Также перед этим мы рассказывали, что в Бузовой солдаты РФ погубили целую семью.

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