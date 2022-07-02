В Кракове умер молодой украинец во время задержания правоохранителями: детали трагедии

В польском Кракове умер 21-летний украинец, в отношении которого правоохранители применили силу при задержании из-за агрессивного поведения и попыток броситься на рельсы перед трамваем.

Об этом передает польское издание Fakt.pl .

После ЧП уже было проведено вскрытие, по результатам которого на теле умершего не обнаружили никаких повреждений, за исключением следов от проведенной реанимации - сотрудники городской стражи в течение нескольких десятков минут пытались откачать молодого человека.

Сам трагический инцидент произошел в прошлое воскресенье, 26 июня, около 5:20.

По словам пресс-секретаря муниципальной полиции Марека Аниола, правоохранители получили сообщение диспетчеров "об очень серьезной проблеме на улице Страдомской" с просьбой прислать патруль.

Причина - нерациональное поведение мужчины, который намеревался "броситься на рельсы и лечь перед двигавшимися трамваями".

По прибытии на место патруля городской стражи парень вел себя агрессивно, и те применили меры принуждения, чтобы его скрутить. Спикер городской стражи добавил, что к мужчине применяли физическую силу.

Тогда вдруг молодой человек потерял сознание и перестал дышать.

"В случае внезапной остановки сердца охранники вместе с работником МПК приступили к сердечно-легочной реанимации. К реанимационным мероприятиям присоединилась вызванная на место бригада скорой помощи", - сообщил представитель городской полиции Кракова.

Как отмечает газета "Wyborcza", службу скорой помощи вызвали только перед 6 утра.

После смерти 21-летнего парня, оказавшегося гражданином Украины, прокуратура назначила вскрытие.

Сейчас еще продолжаются патогистологическое и токсикологическое исследование, чтобы выяснить, был ли молодой украинец в состоянии алкогольного опьянения.