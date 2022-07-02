В Кракове умер молодой украинец во время задержания правоохранителями: детали трагедии
В польском Кракове умер 21-летний украинец, в отношении которого правоохранители применили силу при задержании из-за агрессивного поведения и попыток броситься на рельсы перед трамваем.
Об этом передает польское издание Fakt.pl.
После ЧП уже было проведено вскрытие, по результатам которого на теле умершего не обнаружили никаких повреждений, за исключением следов от проведенной реанимации - сотрудники городской стражи в течение нескольких десятков минут пытались откачать молодого человека.
Сам трагический инцидент произошел в прошлое воскресенье, 26 июня, около 5:20.
По словам пресс-секретаря муниципальной полиции Марека Аниола, правоохранители получили сообщение диспетчеров "об очень серьезной проблеме на улице Страдомской" с просьбой прислать патруль.
Причина - нерациональное поведение мужчины, который намеревался "броситься на рельсы и лечь перед двигавшимися трамваями".
По прибытии на место патруля городской стражи парень вел себя агрессивно, и те применили меры принуждения, чтобы его скрутить. Спикер городской стражи добавил, что к мужчине применяли физическую силу.
Тогда вдруг молодой человек потерял сознание и перестал дышать.
"В случае внезапной остановки сердца охранники вместе с работником МПК приступили к сердечно-легочной реанимации. К реанимационным мероприятиям присоединилась вызванная на место бригада скорой помощи", - сообщил представитель городской полиции Кракова.
Как отмечает газета "Wyborcza", службу скорой помощи вызвали только перед 6 утра.
После смерти 21-летнего парня, оказавшегося гражданином Украины, прокуратура назначила вскрытие.
Сейчас еще продолжаются патогистологическое и токсикологическое исследование, чтобы выяснить, был ли молодой украинец в состоянии алкогольного опьянения.
Отметим, что подобные трагические случаи происходят не впервые. Так, в декабре 2021-го в Польше по неизвестным причинам умер 38-летний украинец сразу после задержания полицейскими.
А летом прошлого года в польском городе Вроцлав при странных обстоятельствах умер 23-летний украинец Дмитрий Никифоренко, которого забрали в вытрезвитель и сильно избили. В Польше по делу об убийстве парня тогда обвинения выдвинули 9 лицам.