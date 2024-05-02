Крафтова, з родзинками, цукатами та журавлиною або панетоне: скільки коштує паска в Україні

Найдешевша паска у мережі супермаркетів Сільпо - це невеличка Паска Крафтяр Закарпатська. Її вага 380 г і ціна - 79,99 грн. Трошки дорожча - Паска Рома Панетоне за 99 грн. Паска "Рум'янець" з сиром та журавлиною у коробці обійдеться в 199 грн.

Є й більш вишукані пасочки - Паска Формула смаку Крафін на 650 г за 299 грн, Паска Крафтяр сирна з маком та лимоном у майже 1 кг - за 479 грн, а ще Паска Green Chef Easter Collection з карамеллю - за 659 грн.

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Найдешевша мініатюрна паска у мережі Varus - паска Рома святкова вагою в 100 г - за 21,50 грн. Кекс Київхліб Святковий Пасхальний вагою 300 г - 51 грн. Кекс Цар Хліб Великдень вагою в 500 г - 90,20 грн.

Кекс Київхліб Червона калина пасхальний вагою 400 г - 107,90 грн. А паска Панетон вагою в 520 г у коробці - 205,50 грн. Паска сирна з цукатами вагою 500 г - 157,90 грн. Найдорожча - Кекс Balocco Panettone з родзинками вагою в 900 г - 399 грн.

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У мережі кондитерських магазинів "Вацак" можна купити здобну паску з родзинками та апельсиновими цукатами вагою в 480 г - за 146 грн.

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Мережа магазинів Ашан пропонує великий вибір пасок. Найдешевша - традиційна паска вагою 250 г - за 29,90 грн. Паска з шоколадними крихтами вагою 250 г - 59,90 грн. Стільки ж коштує і паска з цукатами.

Паска "Рум'янець" з сиром та журавлиною вагою 350 г - 158 грн, Паска Формула смаку шоколадна вагою 500 г - 175 грн. Сирна Паска від Київхліб вагою 550 г - 189,90 грн. Паска Просто Добрий хліб Панетоне вагою 450 г - 199 грн. Найдорожча - Паска "Рум'янець" Княжа вагою 800 г і за ціною 252,8 грн.

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У магазинах АТБ найдешевша паска - вагою у 130 г та за ціною за 29,90 грн. Паска з цукатами та родзинками вагою 200 г - 59,90 грн, шоколадна - 63,90 грн. Паска Агробізнес вагою 300 г - 60,60 грн.

Панська паска з родзинками вагою 300 г - 106,40 грн, звичайна - 144,20 грн. Паска Панетон з сухофруктами вагою 430 г - 150,90 грн.

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Великий вибір пасок також у "Епіцентрі". Найдешевша - від 25 грн за 120 г. Найдорожча - панетоне Zaghis у жерстяній банці вагою 750 г - за 799,90 грн.

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