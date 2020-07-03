Краденые авто или без растаможки: камеры автофиксации в Украине позволили находить автоклонов

Автоматическая фиксация нарушений ПДД в Украине позволила выявить на дорогах не только "шумахеров", превышающих допустимую скорость, но и двойников авто.

Автоклонов удается находить благодаря "письмам счастья", которые стали приходить водителям за якобы нарушения, снятые видеокамерами - но штрафы направляют владельцам не того транспорта. Об этом передает УНИАН.

Как рассказал киевлянин Максим Захарченко, в середине июня с него начали требовать оплатить штраф за превышение скорости. Утверждалось, что автомобиль с его номерным знаком в ночь на 2 июня на трассе "Киев-Одесса" возле Глевахи превысил скорость. Но на самом деле в то время мужчина спал, а его машина стояла на стоянке. Через две недели пришло новое "письмо счастья" за аналогичное нарушение на том же отрезке дороги. К счастью, нашлись свидетели, которые подтвердили непричастность Захарченко к лихачеству.

Мужчина после собственного расследования выяснил, что в Украине существует еще один автомобиль той же марки и с таким же номерным знаком. Отличались только VIN-код машины и страховка, выданная другой страховой компанией.

"Я написал заявление в полицию, и они его зарегистрировали. Но от штрафов это не освобождает… Еще в полиции порекомендовали изменить мой номерной знак", - рассказал Максим.

Двойника машины также имеют родители Татьяны Колчановой, которым об этом сообщили сотрудники таможни на одном из пунктов пропуска на границе. Они прислушались к рекомендациям и тоже сменили номерные знаки на своем "Ауди". Татьяна рассказала, что через несколько лет случайно возле театра увидели клон своего авто.

"После спектакля мы подождали водителя "клона". Им оказалась девушка, которая знать не знала, что ее машина - двойник. Она показала нам документы на автомобиль. И это были документы на моих родителей, все наши данные. Девушка рассказала, что купила машину на авторынке. Мы ее пожалели и никуда не обращались. Позже узнали, что она продала свою "Ауди" какому-то таксисту на запчасти", - вспоминает Татьяна.

Как объяснил глава комиссии по этике Ассоциации частных детективов Украины Руслан Болгов, чаще всего "клон" приобретает человек, который об этом не знает.

"Люди ленятся углубляться в проверку при покупке, а многие мошенники перебивают номера - без экспертизы это не заметишь", - говорит он.

В итоге водитель рискует потерять авто.

"Если вы покупаете краденую вещь, не зная о ее прошлом, она не перестает быть краденной. Ее должны вернуть владельцу. Вина будет на человеке, который покупал, осознавал риски, но не проверил. Люди хотят купить дешевую и качественную машину - так не бывает", - подчеркивает Болгов.

По его словам, автоклоны - машины, которые ввезли без растаможки, либо краденые.

"Мошенники находят автомобиль-донор, "срисовываются" все его данные (это могут сделать разными способами, в том числе и пока машина ремонтируется в СТО). Далее преступники заявляют, что якобы документы утеряны и восстанавливают их в своем регионе. Очень часто через подставных, подкупленных людей в полиции", - описал схему детектив.

По его словам, чтобы не купить клона, важно понимать: двойником часто бывает автомобиль со стоимостью ниже рыночной, или близкой к таковой. Чаще всего этот трюк проделывают с дорогими автомобилями.

Также он советует все проверять, ведь многие приезжают покупать машину со своим мастером. Поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы убедиться не только не битая ли машина, а и в том, не угнана ли она.

"После выявления клона владельцу оригинального автомобиля стоит собрать доказательства, где находилась его машина в момент автофиксации нарушения двойником. Это могут быть свидетели, фото/видео. И необходимо написать заявление в полицию. К примеру, о подделке номерных знаков", - рекомендует детектив.

А дальше уже дело за полицией: искать нарушителя и собирать доказательную базу - проводить экспертизу, сверять номера, выяснять, кто донор, а кто клон.

Ранее мы писали о том, что в Украине камеры автофиксации будут штрафовать не только за скорость и рассказывали, что добавили.

Напомним также, что недавно в полиции объяснили, как при автофиксации нарушений ПДД не получить штраф по ошибке.