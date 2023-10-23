Козловський запропонував Кондратюку укласти мирову угоду. Співак назвав свої умови

Козловський звернувся до Кондратюка

За словами Віталія, багато років його колишній продюсер відмовлявся від зустрічі з ним. Представники обох сторін також спілкувалися і навіть дійшли до умов згоди.

Віталій Козловський та Ігор Кондратюк (фото: instagram.com/kondratiuk_official, instagram.com/vkozlovsky_music)

Але, каже артист, всі ці розмови не привели ні до чого через категоричну відмову Кондратюка зустрітися і зафіксувати домовленості особисто.

"Погодьтесь, що передати через представника аркуш з умовами і сумами, які я маю віддати, і ігнорувати особисті зустрічі, щоб далі залишати за собою можливість бути "ображеним", та висловлювати неповагу в мою сторону - це не мирова. Тому зараз я звертаюсь до вас у публічному просторі. Давайте як дорослі свідомі люди повернемось у ту точку, з якої конфлікт було розпочато, і завершимо його по-людськи, уклавши мирову угоду. В рамках тих домовленостей, які представники вже колись розпочинали", - звернувся до продюсера Козловський.

Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Що пропонує виконавець

Так, він уточнив, що мирова - це не про "забуті борги". У його розумінні мирова складається з таких кроків:

Зустріч і домовленість

Сплата згідно рішень суду декількома (3-4) платежами впродовж 2 років з урахуванням сьогоднішніх обставин в країні

Вирішення питання щодо подальшого придбання прав на окремі пісні зі старого репертуару

Вони тиснуть один одному руки, після чого цей конфлікт ввважається вичерпаним і до нього зірки більше ніколи не повертаються.

"Моя пропозиція - давайте зустрічатись, говорити, підписувати мирову і припиняти цю ворожнечу. Давайте створимо кейс правового і етичного врегулювання питання авторських прав. Давайте будемо прикладом гідного і людяного завершення співпраці, яке можливе між артистом і продюсером. А не уособленням ганебного срачу. Якщо ваша мета - вирішити питання в правовому полі, захистити свої авторські права, отримати кошти в рамках рішень суду, і припинити чвари, впевнений - ми домовимось і гідно покладемо цьому кінець", - додав Козловський.