Козловський, ВУЗВ та Pitbull: чим дивував пісенно-донатний конкурс "Нашебачення"

Гурт Badstreet Boys, до складу якого входять Володимир Дантес, Василь Байдак, Антон Тимошенко, Олег Свищ та Слава Кедр, разом з продюсерами Юрою Карагодіним і Сеньйором Єжу, вже вдруге реалізували проєкт "Нашебачення".

Цей музичний формат виник як спроба поглянути на конкурси по-новому, і цього разу він отримав ще більший розголос.

Легендарне повернення Віталія Козловського з україномовною "Піна Коладою" стало чудовим контрастом для виступу BRYKULETS, який виглядав наче бойова сцена з реслінгу.

Як пройшов пісенно-донатний конкурс "Нашебачення-2025" (пресслужба)

Пісочна анімація перетікала у техно, а Дантес розділяв сцену з Кицею Панком, у той час як Latexfauna створювала особливу атмосферу з "Кияночкою".

Міша Крупін разом з гуртом "Проклятий \*\*\*" шокував публіку треком "Пробачте мене мужики, за те що не був в АТО".

Дует Свищ та Добриднєва представив ніжну пісню "Happy End", а гурт "Алібі" разом з POSITIFF розірвали сцену з піснею "Штольня".

Спеціальним гостем став Pitbull, який прилетів на гелікоптері і запалив публіку. Вечір завершився спільним виступом Pianoboy та Moisei.

Як пройшов пісенно-донатний конкурс "НАШЕБАЧЕННЯ-2025" (пресслужба)

Крім того, Badstreet Boys презентували новий хіт "Guy Richie", який обіцяли випустити на платформах найближчим часом і навіть провели аукціон на розіграш частини роялті.

Ведучими шоу стали Женя Янович, Дядя Жора та Даня Повар. Найбільше враження залишила Катерина Павленко з GO\_A, яка разом з "Хамерман знищує віруси" виконала рок-версію "Dancing Lasha Tumbai" і стала тріумфаторкою "НАШЕБАЧЕННЯ-2". За свою перемогу вона отримала шанс виступити на сцені у Жовтих Водах.

Як пройшов пісенно-донатний конкурс "НАШЕБАЧЕННЯ-2025" (пресслужба)

У результаті події вдалося зібрати понад 5 мільйонів гривень на допомогу ЗСУ.

"Ми обожнюємо приколи, креативити, донатити і братів Борисенків. Тому виникнення "Нашебачення" було питанням часу. Ми створили простір, де можна допомагати в фановий і дієвий спосіб, через гумор, музику та найнеймовірніші формати йти до важливої мети", - прокоментували хлопці з Badstreet Boys.