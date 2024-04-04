Козловський став батьком. Перші кадри з малюком (фото, відео)

"Над тим, щоб стати батьками ми працювали достатньо довго, ще до війни, але Бог не давав. Я дізнався, що стану батьком на третьому тижні, коли був на полігоні. Я пішов служити, у мене були військові навчання, і ще тоді моя дівчина, присилає повідомлення, тест, УЗД, пише: "Я тебе вітаю, 5-й тиждень", - пригадав Козловський.

"Я поклав телефон у кишеню, моє серце вилітало з грудей. Я ввечері повернувся у намет, і єдине що відповів Юлі: "Ого". І з цим "ого" не спав всю ніч, і думав, що тепер моє життя змінюється", - додав він.



Козловський та його син (скріншот)

Що відомо про пологи

Обраниця співака завжди хотіла, аби він був на її пологах. Хоча сам артист боявся, що побачить щось, що вплине на його сексуальні стосунки з коханою.

"Юля наполягала, я скажу, і це буде меседжем всім чоловікам, які вагаються, чи бути на пологах. Я сьогодні безмірно кохаю дружину, і дуже вдячний за те, що їй довелося пройти і прошу вибачити", - заявив Козловський.

"Що був десь егоїстичним, пишаюся своєю дружиною, що вона цьому світу подарувала такого красивого, доброго і, сподіваюся, талановитого хлопчика. Мені важливо було бути на цих пологах і на власні очі побачити цей процес", - додав він.

Козловський розповів про першу зустріч із сином (скріншот)

Дату радісної події артист не назвав. Але він розповів, що тоді був вдома із коханою. Вона відчула, що починає народжувати, й сказала йому про це. Сам Козловський тоді приймав снодійні, але швидко прийняв холодний душ та "прокинувся".

"Ближче до ранку почалися пологи. Я тримав Юлю за спину, разом з нею тужився, і це давало результати та на енергетичному рівні відчував, що їй стає легше. За дві години, коли з'явилася голова, я сказав: "Юля, у нього теж чорне волосся, як у мене". Мене покликали перерізати пуповину, у мене був мандраж", - зізнався артист.

"Пам'ятаю це відчуття, потім мені його поклали на груди, і ти не віриш, в те, що відбувається, в житті було так багато емоційних речей, і вже не розумієш, де реальність, а де ні, це було нереально. Тільки ввечері, коли їхав з дому з речами в клініку, мене прорвало на сльози", - додав він

За словами Козловського, він зрозумів, що став найщасливішою людиною у світі, "тому що має змогу бути живим, здоровим та відчути нове життя".

"Це велике чудо, щастя. Я зараз живу цим - простими речами. Я раніше жив сценою - була головніша за всіх музика. Тепер, якщо робити цю музику, тільки натхненну синочком", - розповів артист.