Козловський став батьком. Перші кадри з малюком (фото, відео)

Співак Віталій Козловський став батьком. Його обраниця Юлія народила сина.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це артист розповів у новому інтерв'ю Раміні Есхакзай, яке вже вийшло на її YouTube-каналі.
"Над тим, щоб стати батьками ми працювали достатньо довго, ще до війни, але Бог не давав. Я дізнався, що стану батьком на третьому тижні, коли був на полігоні. Я пішов служити, у мене були військові навчання, і ще тоді моя дівчина, присилає повідомлення, тест, УЗД, пише: "Я тебе вітаю, 5-й тиждень", - пригадав Козловський.
"Я поклав телефон у кишеню, моє серце вилітало з грудей. Я ввечері повернувся у намет, і єдине що відповів Юлі: "Ого". І з цим "ого" не спав всю ніч, і думав, що тепер моє життя змінюється", - додав він.
Козловський та його син (скріншот)
Обраниця співака завжди хотіла, аби він був на її пологах. Хоча сам артист боявся, що побачить щось, що вплине на його сексуальні стосунки з коханою.
"Юля наполягала, я скажу, і це буде меседжем всім чоловікам, які вагаються, чи бути на пологах. Я сьогодні безмірно кохаю дружину, і дуже вдячний за те, що їй довелося пройти і прошу вибачити", - заявив Козловський.
"Що був десь егоїстичним, пишаюся своєю дружиною, що вона цьому світу подарувала такого красивого, доброго і, сподіваюся, талановитого хлопчика. Мені важливо було бути на цих пологах і на власні очі побачити цей процес", - додав він.
Козловський розповів про першу зустріч із сином (скріншот)
Дату радісної події артист не назвав. Але він розповів, що тоді був вдома із коханою. Вона відчула, що починає народжувати, й сказала йому про це. Сам Козловський тоді приймав снодійні, але швидко прийняв холодний душ та "прокинувся".
"Ближче до ранку почалися пологи. Я тримав Юлю за спину, разом з нею тужився, і це давало результати та на енергетичному рівні відчував, що їй стає легше. За дві години, коли з'явилася голова, я сказав: "Юля, у нього теж чорне волосся, як у мене". Мене покликали перерізати пуповину, у мене був мандраж", - зізнався артист.
"Пам'ятаю це відчуття, потім мені його поклали на груди, і ти не віриш, в те, що відбувається, в житті було так багато емоційних речей, і вже не розумієш, де реальність, а де ні, це було нереально. Тільки ввечері, коли їхав з дому з речами в клініку, мене прорвало на сльози", - додав він
За словами Козловського, він зрозумів, що став найщасливішою людиною у світі, "тому що має змогу бути живим, здоровим та відчути нове життя".
"Це велике чудо, щастя. Я зараз живу цим - простими речами. Я раніше жив сценою - була головніша за всіх музика. Тепер, якщо робити цю музику, тільки натхненну синочком", - розповів артист.
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