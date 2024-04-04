Козловский стал отцом. Первые кадры с малышом (фото, видео)

"Над тем, чтобы стать родителями мы работали достаточно долго, еще до войны, но Бог не давал. Я узнал, что стану отцом на третьей неделе, когда был на полигоне. Я пошел служить, у меня были военные учения, и еще тогда моя девушка, присылающая сообщения, тест, УЗИ, пишет: "Я тебя поздравляю, 5-я неделю", - вспомнил Козловский.

"Я положил телефон в карман, мое сердце вылетало из груди. Я вечером вернулся в палатку, и единственное, что ответил Юле: "Ого". И с этим "ого" не спал всю ночь, и думал, что теперь моя жизнь меняется", - добавил он.



Козловский и его сын (скриншот)

Что известно о родах

Избранница певца всегда хотела, чтобы он был на родах. Хотя сам артист боялся, что увидит что-то, что повлияет на его сексуальные отношения с любимой.

"Юля настаивала, я скажу, и это будет месседжем всем мужчинам, которые сомневаются, присутствовать ли им на родах. Я сегодня безмерно люблю жену, и очень благодарен за то, что ей пришлось пройти и прошу меня простить", - заявил Козловский.

"Что было эгоистично, горжусь своей женой, что она этому миру подарила такого красивого, доброго и, надеюсь, талантливого мальчика. Мне важно было быть на этих родах и своими глазами увидеть этот процесс", - добавил он.

Козловский рассказал о первой встрече с сыном (скриншот)

Дату радостного события артист не назвал. Но он рассказал, что был дома с любимой. Она почувствовала, что начинает рожать и сказала ему об этом. Сам Козловский тогда пил снотворные, но быстро принял холодный душ и "проснулся".

"Ближе к утру начались роды. Я держал Юлю за спину, вместе с ней тужился, и это давало результаты и на энергетическом уровне чувствовал, что ей становится легче. Через два часа, когда появилась голова, я сказал: "Юля, у его тоже черные волосы, как у меня". Меня позвали перерезать пуповину, у меня был мандраж", - признался артист.

"Помню это чувство, потом мне его положили на грудь, и ты не веришь, в происходящее в жизни было так много эмоциональных вещей, и уже не понимаешь, где реальность, а где нет, это было нереально. Только вечером, когда ехал из дома с вещами в клинику, меня прорвало на слезы", - добавил он.

По словам Козловского, он понял, что стал самым счастливым человеком в мире, "потому что он может быть живым, здоровым и почувствовать новую жизнь".

"Это большое чудо, счастье. Я сейчас живу этим - простыми вещами. Я раньше жил сценой - была главнее всех музыка. Теперь, если делать эту музыку, только вдохновленную сынишкой", - рассказал артист.