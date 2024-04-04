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Нове інтерв'ю з Козловським спантеличило мережу цією деталлю (фото)

Четвер 04 квітня 2024 21:38
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Нове інтерв'ю з Козловським спантеличило мережу цією деталлю (фото) Козловський вразив мережу (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Автор: Поліна Іваненко

Співак Віталій Козловський, який дав інтерв'ю Раміні Есхакзай та зізнався, що вперше став батьком, здивував мережу не тільки радісною новиною. Глядачі помітили одну цікаву деталь, яка буквально їх спантеличила.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, який з'явився на сторінці Раміни в Instagram.

Що помітили глядачі

У коментарях під анонсом нового інтерв'ю з'явилося чимало питань від юзерів. Як виявилося, багатьох вразили не зізнання Козловського, а стан його шкіри. Користувачі чомусь думають, що співак приховує якийсь "секрет краси".

Тому у коментарях вони пишуть:

  • "Я розумію, що там мейк для кадру і так далі... Але що він робить зі шкірою, мені теж таке треба"
  • "Ще трохи ботоксу і не зможе кліпати очима. Але як для артиста, то норм"
  • "Віталій може позначити свого косметолога, будь ласка"
  • "Я ще 15 років тому помітила, що в нього дуже гарна шкіра, наче сяє"
  • "Точно якісь процедури. Бо надто вже ідеальна, гладенька, без єдиної зморшки і недоліку".

Нове інтерв'ю з Козловським спантеличило мережу цією деталлю (фото)Реакція мережі на нове інтерв'ю Козловського (скріншот)

Що Козловський розповів у новому інтерв'ю

Так, під час спілкування з журналісткою, яка до речі у минулому була його нареченою, співак зробив чимало відвертих заяв. Окрім того, що Козловський розсекретив стать своєї дитини, він розкрив її ім'я.

Як виявилося, обраниця співака народила хлопчика. Малюка назвали Оскар.

Окрім цього, Козловський вперше розкрив деталі таємного весілля. Він та його кохана одружилися без гучного святкування. До того ж співак освідчився обраниці тоді, коли вона мила посуд.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що відома гумористка зробила відверту заяву про Олену Кравець.

Окрім цього, раніше зірка "Кварталу" чесно відповіла, чи думала про мобілізацію.

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