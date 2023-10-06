В каждой семье погибло по 2-3 людей. Очевидцы удара российской ракеты по селу Гроза рассказали о трагедии

Россияне ударили ракетой по селу Гроза Харьковской области. В результате атаки погиб 51 человек, еще трое считаются пропавшими без вести. Сейчас очевидцы трагедии рассказывают об ужасе, который принес "русский мир" в маленькое село.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сюжеты ТСН и Суспільне.

Жители села рассказали о родных под завалами

Отметим, что люди в селе Гроза собрались на поминки погибшего на войне бойца, а в это время по скоплению селян ударила российская ракета.

По словам местных жителей, люди потеряли по 2-3 человека в каждой семье.

"Я услышал взрывы, пошло облако пыли. Я знал, что эксгумацию провели, сегодня хоронили нашего парня из села. Знал, что брат с невесткой должны пойти на похороны. Сразу начал звонить по телефону брату - уже телефон не отвечал. Позвонил племяннику, дозвонился, он говорит, что мама, папа и бабушка под завалами", - рассказал местный житель Александр.

Также мужчина со слезами на глазах рассказал, что большинство погибших он знал еще с детства, а сейчас их убила Россия...

"Кум погиб, одноклассник - четверо детей остались, с женой погиб. Брат погиб, невестка погибла, мама погибла. Брата нашли, невестку с мамой еще нет. Брата звали Владимир. Он работал в школе педагогом. Невестка – дома, мама - пенсионер. Потом уже когда начали выносить – соседей узнавал, брата нашли. Всех, кто здесь лежит – я всех знаю. В каждой семье - по 2, по 3 человека погибли. Можно сказать, что наполовину уничтожили наше село", - добавил он.

Женщина Татьяна - сама не местная, она переехала в Грозу с прифронтового Купянска, спасаясь от постоянных российских обстрелов. В результате российского удара она потеряла родных. Они жили в доме зятя.

"Зятя нашли, а дочь не нашли. Мы на второй улице живем. Внук прибежал и сказал, что здесь завалило все уже, нет ничего, одни руины. Взрыв был слышен, задрожала земля. Мы поняли, что это взрыв, но что такое горе. Дочку Света зовут, 43 года. А зятя зовут Вова, ему через месяц 48 было бы. Двое детей осталось. Внуку 23 года, а внучке 15", - рассказала женщина.