Украинских рыбаков предупредили о важном нововведении: что известно

Искусственный интеллект (ИИ) уже сейчас играет важную роль в борьбе с нелегальным выловом рыбы и браконьерством. Дальнейшее усовершенствование новейших технологий позволит выявлять, отслеживать и предупреждать так называемый ННН-промысел еще качественнее.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ рассказывает, что известно о ННН-промысле и при чем здесь искусственный интеллект.

Что такое ННН-промысел

ННН-промысел - незаконный, несообщаемый и нерегулируемый рыболовный промысел.

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, браконьеры могут вылавливать до 26 млн тонн рыбы ежегодно.

Следовательно, каждая пятая рыба, выловленная во всем мире, является результатом незаконного или нерегулируемого вылова. Такая ситуация значительно способствует чрезмерному отлову рыбы в мировом океане.

Как ИИ помогает в борьбе с ННН-промыслом

Согласно информации Госрыбагентства, новые технологии - в том числе искусственный интеллект - дополняют традиционные правоохранительные органы и "ставят под прицел ННН-рыбалку".

Например, независимая международная некоммерческая организация Global Fishing Watch использует сложное программное обеспечение ИИ и спутниковые изображения, чтобы "глобально отразить движение более 65 тыс. коммерческих рыболовных судов, как с AIS (системами автоматической идентификации на базе GPS), так и без них", имея целью:

попытаться лучше контролировать чрезмерный вылов рыбы

оценить проблему чрезмерного вылова рыбы количественно

ИИ помогает бороться с ННН-промыслом (иллюстрация: darg.gov.ua)

Эксперты объясняют - искусственный интеллект анализирует миллионы гигабайт спутниковых изображений, чтобы обнаружить суда и морскую инфраструктуру.

Затем он просматривает общедоступные данные с судовых сигналов AIS и объединяет их с радаром и оптическими изображениями для идентификации судов, не передающих свои позиции.

Следовательно, ИИ и его "алгоритм обнаружения рыбалки" имеют целью определить, какое из этих "темных" судов, вероятно, занимается рыбалкой.

Для этого используется разная информация - длина судна и его локация, окружающая среда, изображение местности, плотность движения судов в этом районе, состояние океана, температура и т.д.

При этом Global Fishing Watch работает над введением изображений с более высоким разрешением - чтобы помочь выявить больше малых рыболовных судов.

Новейшие разработки с использованием ИИ

В настоящее время команда ученых из Саутгемптонского университета и эксперты RS Aqua создают для борьбы с ННН-промыслом "специализированного" подводного робота.

Его, в частности, "учат" использовать подводные датчики и искусственный интеллект для распознавания звуков рыбалки и передачи информации в режиме реального времени.

Уточняется, что ИИ уже научили различать естественные звуки океана и теперь его учат определять шум траулеров, работающих в водах.

"Если робот распознает рыбалку, он автоматически свяжется с властями, которые смогут отправить патрульное судно", - пояснили в Госрыбагентстве.